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الرومي: الحفاظ على النزاهة ومكافحة الفساد


في إطار الاحتفاء بالشهر العالمي للتوعية بالتدقيق الداخلي شارك فريق التدقيق الداخلي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة في ندوة بعنوان عصر جديد للتدقيق الداخلي، والتي تم تنظيمها من قبل جمعية المدققين الداخليين الكويتية بمشاركة رئيس مجلس إدارة معهد التدقيق الداخلي الدولي سالي آن.

وقد شاركت مدير مكتب التفتيش والتدقيق في نزاهة فجر فيصل الرومي في الندوة نيابة عن القطاع العام في لجنة التدقيق التي تم اختيارها أثناء الجلسة النقاشية، والتي استعرضت بعض حالات التدقيق ومناقشة الآراء بشأنها.

وأكدت الرومي اهتمام نزاهة بالتدقيق الداخلي حيث إنه يعد دورا أساسيا في الحفاظ على النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، من خلال توفير بيئة رقابية ذات أهداف واضحة تحرص على التزام القيادات بقيم النزاهة العامة وتضمن كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والتأكد من تماسك آليات الرقابة.


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