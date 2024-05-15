«التقدم العلمي» نظمت محاضرة لتعزيز الطاقات الوطنية

وطن النهار

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محاضرة لتسليط الضوء على برنامج الكويت في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) الذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المؤسسة وتلك الجامعة المرموقة بهدف دعم الأبحاث الوطنية الهادفة إلى تطوير السياسات العامة في الكويت.



وتضمنت المحاضرة شرحا مفصلا للبرنامج الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة التكاملية التي تهدف إلى خلق منظومة أكاديمية تدعم إجراء أبحاث تسهم في رسم سياسات عامة في الكويت تستند إلى الأدلة العلمية، مع التركيز على الأولويات التي حددتها المؤسسة لبرامجها الدولية والمستمدة من رؤيتها الداعمة لتشجيع وتحفيز تقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت.



وأشار المحاضرون إلى أهمية البرنامج في بناء القدرات البحثية وتحفيزها لتنمية الطاقات الوطنية من خلال خلق فرص تمويل البحوث، ونقل المعرفة المطلوبة للباحثين والمختصين وصناع القرار في الكويت، وتيسير التبادل العلمي والثقافي وتعزيز مشاركة وتبادل الخبرات بين الكويت وجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية التي تُعدُّ من أعرق الجامعات حول العالم.



واستعرض المحاضرون دور البرنامج في دعم الأبحاث التعاونية بين باحثين من الكويت وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة في القضايا ذات الأهمية الوطنية، وتوسيع الرؤية العلمية والمعرفية العالمية لدى الباحثين الكويتيين من خلال ابتعاثهم إلى الجامعة في زيارات بحثية قصيرة المدى.



وتطرق المحاضرون إلى أهم المجالات التي يركز عليها البرنامج وهي تحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد، وتنويع مصادر استهلاك الطاقة في اقتصاد غني بالنفط، وتطوير السياسات العامة البيئية، والدفع نحو التحول الرقمي، وتطوير سياسات التعليم ودعم الموهوبين، وتحسين الأمن المائي والغذائي، وتشكيل تصورات اقتصادية وقانونية لتنويع مصادر الدخل، وتحسين دور صندوق الثروة السيادية في دفع عجلة التنمية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.



من جهتها، أعربت المؤسسة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية الطويلة التي تجمع بين المؤسسة وتلك الجامعة العالمية بما يسهم في فتح آفاق عالمية أوسع للبحث العلمي والتقدم المعرفي في الكويت وتحفيز الباحثين والأكاديميين على المزيد من العطاء.



وقالت المؤسسة إنه كان لردود الفعل بالغة الإيجابية التي تتلقاها من الجهات المعنية في الكويت أثر في استمرار و تطوير التعاون وبناء الشراكة مع الجامعة، معربة عن ثقتها في أهمية الدور الذي سيؤديه ذلك في مجال تعزيز وتطوير الأبحاث العلمية وتحفيز الباحثين والأكاديميين بما يسهم في دفع عملية التنمية في البلاد.

