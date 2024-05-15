«دسمان للسكري»: بحثان علميان حول المشكلات النفسية

وطن النهار

انتهى الباحث ورئيس قسم الطاقة الحيوية والعصبية في معهد دسمان للسكري د. فواز الزيد من صياغة بحثين علميين جديدين، كما حصل على موافقة كل من المجلس الاستشاري العلمي الدولي وكذلك لجنة مراجعة أخلاقيات البحث العلمي في المعهد قبل البت في إجرائهما لضمان تماشيهما مع رؤية وتوجه المعهد البحثي.



وأعلن معهد دسمان للسكري في بيان صحافي عن التعاون مع عدد من الخبراء الدوليين كمرجع لضمان سير الأبحاث بالشكل الأمثل.

من جهته، تطرق الزيد للحديث عن بعض المشاريع البحثية التي يجريها حالياً وقد خص بالذكر مشروعين في معهد دسمان للسكري، الأول يتمحور حول دور الاضطرابات المناعية في حدوث مرض السكري من النوع الثاني، وجار العمل عليه في مختبرات الأبحاث في المعهد باستخدام النماذج الحيوانية في المختبر باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتصوير المخبري والتسلسل الجيني، مشيرا إلى أن الهدف من إجراء هذا البحث هو فهم علاقة اضطراب المناعة بالجسم بمرض السكري، بشكل أشمل، حيث تشير الدلائل إلى أن مرض السكري ينجم عن حدوث اضطراب في مناعة الجسم.



وذكر أنه يطمح بعد الانتهاء من هذا البحث إلى التوصل لعلاجات جديدة واعدة للحد من التأثيرات الالتهابية على حدوث وتفاقم مرض السكري من النوع الثاني ومضاعفاته المختلفة كمرض القلب والكبد وغيرها من المضاعفات.

وحول البحث الآخر أشار الزيد إلى أنه قائم على دراسة تأثير التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب وعلاقة هذه المشكلات النفسية والتحديات التي تمثلها في الاستجابة لعلاج مرض السكري من النوع الأول لدى فئة البالغين، وهو بحث نتطلع من خلاله لفهم بعض الجوانب النفسية للمرضى بشكل أوضح وكيفية ارتباط التعرض لها بحدوث مرض السكري من النوع الأول.



وشدد على أن هذا التوجه البحثي يعد أمرا مهماً جداً لتأثيره الملحوظ على المرضى، حيث تشير الدلائل إلى أن التعرض لهذه المشاكل النفسية بسن مبكرة يؤثر سلباً على مستويات الجلوكوز في الدم، لافتا إلى أنه بحث سيتم من خلاله جمع المعلومات من المرضى البالغين بشكل مباشر في مراحل البحث الأولى.



وقال الزيد: إنه يطمح بعد الانتهاء من هذا البحث إلى أن نتمكن من الكشف المبكر عن مؤشرات محددة للجوانب النفسية المذكورة لدى المرضى المرتبطة بالنوع الأول من السكري وبالتالي تقديم الدعم اللازم في مراحل مبكرة للإسهام في معالجة مرض السكري من النوع الأول لتلك الفئة المعرضة للإصابة به.



وأشار إلى أنه يطمح في التوسع في هذه الدراسة البحثية في المستقبل ليتم فيما بعد شمول الأطفال واليافعين استنادا على البحث الحالي.

وتقدم د. فواز الزيد بجزيل الشكر والثناء لإدارة المعهد على الدعم المستمر الذي يقدمه معهد دسمان للسكري في مجال أبحاث السكري ومضاعفاته المختلفة وكذلك أثنى على دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم الأبحاث والباحثين الكويتيين المستمر.

