البلدية: أسبوع مهلة لإزالة قاعات الأفراح المؤقتة

وطن النهار

باشرت فرق البلدية بتوجيه الإنذارات لملاك خيام المناسبات المؤقتة (قاعات الأفراح) ومنحهم مهلة اسبوع لإزالتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم البلدية ومدير ادارة العلاقات العامة محمد المطيري أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين لإزالة خيام المناسبات طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988.



وأوضح في تصريح صحافي أن ملاك خيام قاعات الأفراح مطالبون بإزالتها لاعادة الارض المقامة عليها إلى طبيعتها ليتسنى للبلدية تنظيمها حسب اللائحة الجديدة.

ودعا ملاك خيام قاعات الأفراح المقامة على أراضي الدولة إلى سرعة إزالتها قبل انقضاء مهلة الإنذار، مؤكدا ان الفرق الرقابية لن تتوانى في تنفيذ عملية الازالة بعد انقضاء مهلة الانذار.

