العبدالجادر لإنشاء مواقف سيارات لـ«المعلومات المدنية»

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحاً لتخصيص ساحة السيارات المقابلة للهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع تكليف البلدية بالتنسيـــــــق مع وزارة الأشغال للقيام بسفلته وتبليط هذه الأرض وتقسيمها كمواقف سيـــــارات سطحيـــــة لخدمة المراجعين.



وأكد العبد الجادر في مقترحه أن المراجعين لمبنى الهيئة العامة للمعلومــــات المدنية في منطقة جنوب السرة من مواطنين ومقيمين صعوبة بالغة في صف سياراتهم بسبب عدة أمور من أهمها عدم سفلتة الساحات التربية المستخــــدمة كمواقف سيارات والمواجهـــة للمبنى وخصوصا في الأيام الممطــــرة والتي تتحول معها تلك الساحات الترابية الى ارض طينية من الصعب السير عليها أو وقوف السيارات بها فضلا عن أنها تعاني من التكسير والحفر.



وأضاف ان الساحات لا تتوافر فيها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يكون من الصعب عليهم السير لمسافات طويلة، بالإضافة إلى ارتفاع كثافة المراجعين حيث ان تلك الهيئة تخدم المواطنين والمقيمين من جميع المحافظات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ولأن مواقف السيارات داخل مبنى الهيئة لا تستوعب هذا الكم الهائل من سيارات المراجعين.



وأشار إلى أن مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية يعد واجهة حضارية للكويت حيث يقصده جميع من يعيش في وطننا الحبيب.

