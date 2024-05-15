«الرسالة الإنسانية» أعلنت أسماء الفائزين بمسابقة شهداء الصلاة والصيام

وطن النهار

أعلنت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية اول من امس اسماء الفائزين بمسابقة شهداء الصلاة والصيام الثانية التي تزامنت مع الذكرى السنوية التاسعة لتفجير جامع الامام الصادق عليه السلام، وقد تم اجراء القرعة بين 347 مشتركا من المواطنين والمقيمين الذين تمكنوا من الوصول إلى الاجابات الصحيحة.



السحب العلني بالقرعة لاختيار 7 فائزين من الرجال ومثلهم من النساء لنيل جوائز المسابقة بحضور اعضاء الجمعية ووسائل الاعلام.

وإشراف نائب رئيس الجمعية حمد طاهر بوحمد وامين سر الجمعية احمد القلاف.



وكانت الجائزة الاولى للرجال التي تنافس عليها 177 مشاركا من نصيب احمد عبدالمحسن السبع، وحصل حسين علي محمود على الجائزة الثانية، اما المركز الثالث فكان من نصيب احمد محمد بوحمد، وحاز الجائزة الرابعة يوسف حمد سلمان، والخامسة محمد جاد الليثي، والفائز السادس فكان يوسف شاكر الاستاذ والفائز السابع هاني محمد البحر.



أما السحب على جوائز 170 مشاركة كانت الجائزة الاولى من نصيب ياسمين اكرم الاعور، والفائزة الثانية حور علي محمود، والجائزة الثالثة من نصيب زهرة صالح عبدالله، والجائزة الرابعة حصلت عليها نور محمد بوحمد، والجائزة الخامسة حازتها عليها فاطمة علي محمود، والجائزة السادسة عيدة صبر ذياب، اما السابعة فكانت لزينب احمد بوحمد.



وبلغت قيمة الجوائز لفئة الذكور للمركز الاول 100 دينار والمركز الثاني 70 ديناراً والمركز الثالث 50 ديناراً والمركز الرابع 30 ديناراً، واما المراكز الخامس والسادس والسابع، فكانت عبارة عن اشتراك سنوي مجاني في جريدة النهار لمدة عام كامل لكل فائز وكذلك 7 جوائز مماثلة لفئة الاناث.



من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الرسالة الانسانية حمد بوحمد إن هذه المسابقة تعتبر الثانية على التوالي.

وهي برعاية جمعية الرسالة الانسانية للذكرى التاسعة لتفجير مسجد الامام الصادق عليه السلام في الكويت وبلغ عدد المشاركين من الرجال 177 ومن الاناث 170 مشاركة.



واضاف: اشكر جميع المواطنين والمقيمين لمشاركتهم الفاعلة في هذه المسابقة لما لها من اهمية في قلوب اهل الكويت والمقيمين المحبين لهذه الارض، لافتا الى ان الكثير من الشباب الصغار ليسوا على دراية بحدث التفجير الارهابي الذي لايقل فجاعة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990 لذلك من الضرورة ان يكون للاعلام دور في بيان ذلك الحدث والجريمة الكبرى التي حدثت بسبب الفكر الارهابي التكفيري الداعشي.



بدوره، قال امين سر جمعية الرسالة الانسانية الوطنية احمد القلاف: حرص مجلس ادارة الجمعية ممثلة برئيسها عماد بوخمسين والاعضاء ان تقوم بعمل مسابقة سنوية تحيي ذكرى الايام المؤلمة التي مرت على الكويت واثرت في الدولة كافة وعلى المستوى الشعبي، لافتا الى ان من اهداف الجمعية وسياستها ان تقوم باحياء الجوانب الثقافية والاجتماعية والدينية من خلال فعاليات جماهيرية مثل هذه المسابقات الفعالة.



واشار الى ان الجمعية اتاحت مجال المشاركة للجميع من المواطنين والمقيمين رجالا ونساء وكان هذا العام قد شهد مشاركة كبيرة وتم تخصيص جوائز نقدية وعينية لفئة الرجال والنساء.



الفائزون



- الأول: أحمد عبدالمحسن السبع

- الثاني: حسين علي محمود

- لثالث: أحمد محمد بوحمد

- الرابع: يوسف حمد طاهر سلمان

- الخامس: محمد جاد الليثي

- السادس: يوسف شاكر الاستاذ

- السابع: هاني محمد البحر.



الفائزات



- الأول: ياسمين اكرم الأعور

- الثاني: حور علي محمود

- الثالث: زهر صالح عبدالله

- الرابع: نور محمد بوحمد

- الخامس: فاطمة علي محمود

- السادس: عيده صبر ذياب

- السابع: زينب احمد بوحمد.

