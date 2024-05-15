محافظ العاصمة استقبل السفير الإماراتي و«الضباط المتقاعدين»

وطن النهار

استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت، د. مطر حامد النيادي.



وقد رحب المحافظ بالسفير النيادي وتبادل معه الأحاديث التي تناولت العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، معتبراً أنها نموذج للعلاقات العربية المتميزة، كما استقبل في وقت لاحق رئيس مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين اللواء.



م فيصل الجزاف يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وذلك لتقديم التهاني له بمناسبة مباشرة مهامه الجديدة، وتخلل اللقاء الأحاديث الودية والتطرق إلى فرص التعاون بين الجانبين بما يخدم بعض القضايا المجتمعية، وقد أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنين له التوفيق والسداد.



بدوره وجه المحافظ الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين على تهانيهم الطيبة، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

