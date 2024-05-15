حمد السالم: زيارة سلطان عُمان لبنة جديدة بتاريخ العلاقات الثنائية

وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ حمد سالم الحمود ان زيارة الدولة التي قام بها جلالة سلطان سلطنة عمان الشقيقة السلطان هيثم بن طارق المعظم، لدولة الكويت، تمثل لبنة جديدة ومهمة في البناء الراسخ للعلاقات التاريخية الوثيقة بين بلدينا الشقيقين، كما أنها تأتي استكمالا للتنسيق والتشاور والتعاون المشترك، الذي حرص عليه صاحب السمو أمير البلاد خلال زيارة الدولة التي قام بها أخيراً الى سلطنة عمان الشقيقة.



ورحب محافظ الاحمدي بضيف الكويت الكبير السلطان هيثم بن طارق المعظم في بلده الكويت، منوها الى ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا، دائما وأبدا تربطها بسلطنة عمان علاقات وثيقة ومتنوعة في شتى المجالات، الأمر الذي يزيد يوما بعد يوم من التعاون الاقتصادي والتجاري، والتنسيق السياسي، وتوحيد الرؤى بشأن العديد من القضايا الاقليمية والدولية.



ودعا محافظ الاحمدي المولى سبحانه ان يوفق قادة البلدين الشقيقين لما فيه خير الكويت وعمان وأن يديم نعمة الأمان والاستقرار عليهما، في ظل التعاون الخليجي المشترك، إنه نعم المجيب.

