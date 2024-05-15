العيبان: موجهو اللغة العربية يثرون العملية التعليمية

وطن النهار

اختتم توجيه اللغة العربية في منطقة الفروانية التعليمية أنشطته للعام الدراسي 2023-2024 بحفل كرم فيه مديري ومديرات المدارس ورؤساء اقسام اللغة العربية والموجهين والموجهات والمعلمين والمعلمات بالمنطقة والقائمين على الأنشطة والفعاليات التي أقيمت طوال العام الدراسي الحالي، وذلك بحضور مديرة الشؤون التعليمية في المنطقة أنوار الموسى وبرعاية جمعية جود الخيرية.



وقال الموجه الاول للغة العربية في منطقة الفروانية التعليمية ناصر العيبان في كلمة له: نثمن جميع الجهود المبذولة من الزملاء المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات لدعم العملية التعليمية بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص حيث لمست منهم كل الاهتمام بعملهم والتميز في اقامة الأنشطة والفعاليات.



واضاف: ومهما قدمنا من كلمات الثناء والتقدير لن نوفي هذه الكوكبة المتميزة حقها، فقد كانت نتائج عملها واضحة وجلية داخل الميدان التربوي وعلى الطلبة، كما نشدد على ما لمسناه من تعاون متكامل وتنسيق مشترك بين الجميع لدعم العملية التعليمية في المدارس واثراء طلبتنا بالحصيلة الدراسية المتكاملة.



وقال: ان الفعاليات التي نظمها توجيه اللغة العربية في منطقة الفروانية التعليمية سيعود نفعها على الطالب مباشرة بعد ان اتت ثمارها بتعاون جميع الجهات من معلمين وادارات مدرسية وأولياء الأمور الذين يحثون أبناءهم على المشاركة دعما لمسيرة اللغة العربية فكرا وأداء وتنظيما.



وقام العيبان بتكريم مديري ومديرات المدارس ورؤساء اقسام اللغة العربية والموجهين والموجهات والمعلمين والمعلمات في منطقة الفروانية التعليمية.

