«التربية»: محاربة الغش أمن وطني

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أعلنت وزارة التربية ان نحو 249 ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية سيبدأون اليوم الأربعاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.



وأكدت الوكيل المساعد للتعليم العام حصة المطوع جاهزية الوزارة بمرافقها كافة لاستقبال الطلبة وتوفير البيئة المناسبة لتأدية اختباراتهم وسط أجواء تعزز الراحة والطمأنينة في نفوسهم وعن المناهج وأسئلة الاختبارات أفادت بأن الوزارة حريصة على أن تراعي أسئلة الاختبارات كل المستويات، مشددة على أهمية مكافحة أي ظواهر سلبية و منها ظاهرة الغش التي تعد تزييفا لنتائج التقويم ما يضعف فاعلية النظام التعليمي ويعوق أهدافه.



وبينت أن مجابهة ظاهرة الغش مسؤولية جميع مؤسسات الدولة باعتبارها أمنا وطنيا فالتعليم الحقيقي هو الأداة الفاعلة لبناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدما إلى الأمام.



وقالت المطوع إن وزارة التريبة عقدت عددا من الاجتماعات مع قياديي وزارات الصحة والإعلام والداخلية والتجارة والصناعة لوضع آلية لمحاربة الغش وأي إعلانات لبيع أجهزة تساعد على الغش علاوة على تطبيق اللوائح على المخالفين.

