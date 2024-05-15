سلطان عُمان غادر البلاد بعد «زيارة دولة»

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غادر البلاد ظهر أمس السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والوفد المرافق له بعد زيارة دولة، وكان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.



وقام السلطان هيثم بن طارق والوفد الرسمي المرافق صباح امس بزيارة إلى متحف قصر السلام رافقه خلالها رئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ صباح الخالد وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



وقد قام ضيف الكويت الكبير بجولة في أرجاء قصر السلام حيث اطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ وحضارة الكويت والقاعات الرئيسة المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف الحضارات التي سكنت الكويت، وبعدها تفضل بالتوقيع على سجل الشرف.