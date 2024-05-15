loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سلطان عُمان غادر البلاد بعد «زيارة دولة»


غادر البلاد ظهر أمس السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والوفد المرافق له بعد زيارة دولة، وكان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وقام السلطان هيثم بن طارق والوفد الرسمي المرافق صباح امس بزيارة إلى متحف قصر السلام رافقه خلالها رئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ صباح الخالد وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

وقد قام ضيف الكويت الكبير بجولة في أرجاء قصر السلام حيث اطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ وحضارة الكويت والقاعات الرئيسة المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف الحضارات التي سكنت الكويت، وبعدها تفضل بالتوقيع على سجل الشرف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة