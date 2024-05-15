اليوسف: الخطاب السامي خارطة طريق

الأولى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على أن أمن الكويت أمانة في أعناق أبنائها من منتسبي المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن ثقة القيادة السياسية بهم ودعمها وتشجيعها لهم تحملهم مسؤولية العمل بكل جديةٍ وحزمٍ لحفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها.



جاء تصريح اليوسف خلال ترأسه أمس بمقر وزارة الدفاع لاجتماع ضم كبار قادة الجيش.

وقال اليوسف في كلمة له خلال الاجتماع بأن التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد والتي جاءت في خطاب سموه الأخير بأن لا أحد فوق القانون أياً كان موقعه أو صفته هي خارطة الطريق ومنهج العمل في وزارة الدفاع لمتابعة ومراقبة جميع القرارات التي تصدر والاجراءات التي يتم اتخاذها وذلك بهدف المحافظة على المال العام وصونه من أي تعديات. وأكد اليوسف أن رفع مستوى الكفاءة والقدرة للجيش يحظى باهتمامٍ مباشر من سمو أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء.



وقال: ونحن بدورنا سوف نعمل ضمن هذه التوجيهات والتعليمات، وذلك بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الجهود التي تبذل، وأعرب اليوسف عن خالص شكره وعظيم امتنانه للقيادة السياسية على ما منحوه إياه من ثقة غالية والتي هي محل تكليف ومسؤولية وأمانة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعينه على حملها والقيام بواجباتها على الوجه الصحيح.

