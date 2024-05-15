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«قاعات الأفراح» رهن الهدم

فايز الزعل
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الأربعاء 15 مايو 2024

أعلنت البلدية أمس إنذار ملاك خيام المناسبات المؤقتة قاعات الأفراح ومنحهم مهلة أسبوع لإزالتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري في تصريح صحافي إن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين لإزالة خيام المناسبات طبقا لأحكام القانون.

وأوضح المطيري أن ملاك خيام قاعات الأفراح مطالبون بإزالة الخيام وإعادة الأرض المقامة عليها إلى طبيعتها ليتسنى للبلدية تنظيمها حسب اللائحة الجديدة.

ودعا ملاك خيام القاعات المقامة على أراضي الدولة إلى سرعة إزالتها قبل انقضاء مهلة الإنذار، مؤكدا أن الفرق الرقابية لن تتوانى في تنفيذ عملية الإزالة بعد انقضاء مهلة الإنذار.


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