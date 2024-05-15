الأربعاء 15 مايو 2024 ,8 ذو القعدة 1445
رقم العدد:
5193
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جريدة النهار
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وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
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دندرة
نرجو إلغاء التشريع المخل بالدستور وحقوق الإنسان الذي يمنع تجنيس غير المسلم المستحق!
دندرجي
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