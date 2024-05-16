«وربة للتأمين وإعادة التأمين» حققت أرباح 2.5 مليون دينار

مال وأعمال

عقدت شركة وربة للتأمين واعادة التأمين اجتماع مجلس الادارة الثاني لسنة 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 13/05/2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وقد تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية المنتهية في 31/03/2024.



بدأ رئيس مجلس الادارة أنور جواد بوخمسين الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي للشركة وأثنى على الجهد المبذول والذي تجلت آثاره على البيانات المالية المرحلية المنتهية في 31/03/2024 حيث حققت صافي أرباح 2.5 مليون دينار في البيانات المالية المرحلية المنتهية في 31/03/ 2024 مقارنة بصافي ربح 783,410 دينار في 31/03/2023 وبزيادة قدرها 222%.



حيث بلغت نتيجة خدمة التأمين 1.5 مليون دينار في 31/03/2024 مقارنة بـ 0.908 مليون دينار في 31/03/2023 بزيادة قدرها 617,368 دينار بنسبة زيادة 68%.

وبلغت صافي النتيجة المالية للتأمين 1.4 مليون دينار في 31/03/2024 مقارنة بـ 0.784 مليون دينار بزيادة قدرها 91% عن الفترة المقارنة كما بلغت صافي ايرادات الاستثمار 1.65 مليون دينار في 31/03/2024 مقارنة بـ 0.650 في 31/03/2023 بزيادة قدرها مليون دينار ونسبة زيادة 155% عن الفترة المقارنة.



وقد أقر المجلس البيانات المالية المرحلية مع التأكيد على استمرار الشركة في زيادة أرباحها وحصتها السوقية من أعمال التأمين والاستمرار في تطبيق سياسة الاستثمار المعتمدة واستراتيجية مجلس الادارة القائمة على الربح المستدام. وكذلك أثنى على الدور المحوري المهم لوحدة تنظيم التأمين، والتي استطاعت في وقت وجيز السيطرة والتحكم في صناعة التأمين في الكويت، لاستعادة مكانته التاريخية وتنظيم أعماله وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.



كما توجه بالشكر الى جميع الجهات الرقابية بالكويت على الجهد المبذول لتوفير بيئة عمل احترافية للأعمال، وعلى رأسهم هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك جميع أجهزة وهيئات الكويت، وأكد على تكاتف وتضافر جهود الجميع لزيادة العائد من صناعة التأمين على الناتج القومي سواء الهيئات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص على وكذلك تحقيق رؤية الكويت 2035، لرفعة وازدهار وطننا الحبيب الكويت.

