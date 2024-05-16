«بيتال» و«طلبات» يدخلان في شراكة استراتيجية

مال وأعمال

أعلنت شركة هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن إبرام شراكة مع «طلبات»، المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة.

وفي إطار هذه الشراكة، سيكون بمقدور «طلبات» استخدام «إعلانات بيتال» Petal Ads، منصة الإعلانات الرقمية المتميّزة من هواوي، بهدف تحقيق مزيد من التوسع في الأعمال من خلال تسخير إمكانات الاستهداف الإعلاني فائقة التطور.

هذا وقد جرى التوقيع رسمياً بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كل من «طلبات» وهواوي، في وقت سابق من هذا الشهر في جناح Petal Ads، خلال معرض سوق السفر العربي 2024 ATM، حيث تم تقديم حلول مبتكرة مصمّمة خصيصاً لصناعة السياحة العالمية. وشكّل هذا التعاون علامة فارقة كونه يمثل تحالفاً استثنائياً وغير مسبوق بين اثنين من الأسماء البارزة في القطاع، واللذين يجمعهما التزام مشترك بإحداث نقلة نوعية في مشهد الإعلانات الرقمية وزيادة مشاركة المستخدم.

من المقرر أن تبدأ هذه الشراكة حيز التنفيذ في الأسواق الإقليمية التي تتواجد فيها طلبات. وتأكيداً على السعي المشترك لنجاح هذه الشراكة المبتكرة، تعتزم طلبات، التي تشتهر بامتلاكها لقاعدة واسعة من المستخدمين، وتفانيها في تقديم تجارب سلسة، دمج مبادرات إعلانية موجّهة وجذابة من خلال الاستفادة من إمكانات «إعلانات بيتال» Petal Ads المتطورة.

إلى جانب ذلك، سيتم عرض شعار تطبيق طلبات في «فيرتشوال بريلود» Virtual Preload، وهو مجلد فريد خاص بأساليب الحياة، مثبت على جميع أجهزة هواوي، وهي مبادرة تُعد الأولى من نوعها لطلبات والتي ستمكن مستخدمي أجهزة هواوي من الوصول بشكل أسرع إلى التطبيق.

«تشكل الشراكة مع طلبات، المنصة الرائدة في مجال توصيل الأغذية والتجارة السريعة، خطوة مهمة لـ «إعلانات بيتال» Petal Ads، وفق ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين. «يتيح هذا التعاون فرصة مواتية للاستفادة من خبرتنا في مجال الإعلانات الرقمية والمساهمة في نجاح منصة طلبات، وتوفير قنوات جديدة للشركات تمكنها من التواصل عن كثب مع جماهيرها».

معرباً عن سروره بهذا التعاون، أكد ستيفانو فيكيو، نائب المدير التنفيذي، الاستراتيجيات والابتكار في طلبات، على أهميته بالقول، «نحن سعداء لإبرام هذه الشراكة مع «إعلانات بيتال» Petal Ads للاستفادة من الوسائل الإعلامية التي تزخر بها هواوي وقنوات الطرف الثالث، بالإضافة إلى ميزة التثبيت المسبق لتطبيق «طلبات» على الملايين من أجهزة هواوي المحمولة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن شأن هذه الشراكة أن تساعدنا على جعل الحياة اليومية للعملاء في المنطقة أكثر سهولة وملاءمة من خلال توصيل المواد الغذائية والبقالة وغيرها المزيد إلى منازلهم».

كما أن هذا التعاون سيعمل على تمكين «طلبات» و«إعلانات هواوي» Petal Ads من الاستفادة من قاعدة المستخدمين الواسعة لكلا المنصتين، مما يوفر فرصة فريدة للتواصل مع الجماهير المستهدفة بطريقة أكثر تخصيصاً وفعالية، مما يعد المستخدمين والشركات بتجربة جديدة ومطوّرة.

