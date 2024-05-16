«الوطني» يوفر تجربة حصرية فاخرة لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة في فندق «جراند حياة»

مال وأعمال

في إطار حرصه المستمر على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمزايا الاستثنائية التي تناسب مختلف شرائحهم، وضمن مساعيه المتواصلة للاستفادة من شراكاته طويلة الأمد مع المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات ليقدم لعملائه أفضل العروض والخصومات، أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم تجربة مميزة لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة بالتعاون مع فندق جراند حياة.

وتتيح هذه التجربة لعملاء الخدمات الخاصة والمميزة وحساب الذهبي لدى بنك الكويت الوطني الاستمتاع بخصومات حصرية على خدمات تناول الطعام والمنتجع الصحي (سبا) في فندق جراند حياة، كما توفر لهم أسعاراً خاصة لحجوزات الغرف في الفندق، بما يضمن لهم خدمة استثنائية لا مثيل لها. كما سيكون بمقدور العملاء التمتع بخصم نسبته 15% لدى مطاعم Stambul & Liberte وكذلك في المنتجع الصحي، إضافة إلى الأسعار الخاصة لحجز الغرف، ما يمكّنهم من تحقيق توفير مالي كبير.

وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: «يأتي هذا العرض في إطار جهود بنك الكويت الوطني المتواصلة لتقديم المزيد من التجارب الاستثنائية والمميزة التي تناسب أسلوب حياة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة وحساب الذهبي، ومن أجل تزويد عملائنا المميزين بعروض مبتكرة مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم الفريدة».

وأكد العبدالله حرص بنك الكويت الوطني على أن يكون الأقرب دائماً لعملائه من خلال تقديم عروض استثنائية تمنحهم المزيد من الرفاهية وراحة البال، مضيفاً أن البنك تمكّن خلال السنوات الماضية من تعزيز الخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها، كما يسعى دائماً لتزويد عملائه بتجربة مصرفية أكثر ابتكاراً.

