السلمي: 9.47 ربحية سهم «إيفا» بنمو %394

مال وأعمال

أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، إذ أظهرت النتائج نمواً في أرباح الشركة وحققت ربحية للسهم قد بلغت 9.47 فلوس للسهم الواحد مقارنة بــــــ 1.92 فلس للسهم في عام 2023 بزيادة نسبتها 394%.

حيث إن الشركة واصلت أداؤها المالي والتشغيلي مسجلة نمواً إيجابياً، وحققت في الربع الأول من هذا العام أرباحاً بقيمة 2,361,724 دينار مقارنة بـ 478,187 دينار في عام 2023.

و أن مجموع الأصول قد بلغ 114,515,649 دينار في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 88,456,884 دينار في الربع الأول من عام 2023.

وارتفع مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2024 إلى 64,182,593 دينار مقارنة بـ 35,869,116 دينار في الربع الأول من عام 2023 بنسبة زيادة تصل إلى 79%.

هـــــذا وقد صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة صالح السلمي- بأننا فخورين بالنتائج المحققة من نمو أرباح الشركة للربع الأول من عام 2024 حيث تنعكس هذه الأرباح من نتائج الخطة الموضوعة للشركة وكذلك شركاتها التابعة، وكذلك نتيجة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة للمضي قدماً وتحقيق الإستدامة في الأرباح.

وأضاف: بدأنا العام بإيجابية كبيرة والتي انعكست تداعياته على أداء أسواق المال المحلية، وساهمت بتوجيه اختيارات الشـركة للأسهم الدفاعية ما ساعد في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وقد استطاعت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة الحفاظ على صلابة مركزها المالي وقوة أعمالها وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2024.

ومن الجدير بالذكر ما ينتظر مساهمينا للأرباح المحملة وزيادة رأس المال المنتظرة والمغرية لاستكمال استراتيجية الشركة.

