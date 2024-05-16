«KIB» قدّم ورشة عمل خاصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري

مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلاً بالإدارة العقارية فيه، بتنظيم ورشة عمل علمية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، ملبياً الدعوة لمناقشة أسس الاستثمار والتقييم العقاري في مقر الجامعة بمنطقة الشدادية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئه التدريس بالجامعة وعدد من طلاب وطالبات الكلية، حيث شارك المهندس/ فهد الصالح، مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية، والمهندس/ حسام الكولك، خبير عقاري في قسم الاستشارات العقارية، في نقل خبراتهم ومعرفتهم التقنية في المجال العقاري لأجيال المستقبل من رواد الأعمال وقادة التطوير العقاري في البلاد.

وتأتي هذه المبادرة المتميّزة من البنك انطلاقاً من التزامه باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية وتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بدمج الدراسات العملية في المنهج الأكاديمي.

وخلال ورشة العمل، وبعد مقدمة تضمنت نبذة عن تاريخ البنك في المجال العقاري والذي يمتد لأكثر من خمسة عقود منذ نشأته عام 1973، قدّم الصالح شرحاً وافياً لمعنى الاستثمار العقاري للطلبة، متحدّثاً عن أبرز خصائصه، كما عرض مجموعة من الأمثلة حول كيفية الاستثمار في سوق العقارات، محلياً وعالمياً، موضحاً أهميتها كواحدة من أفضل الأصول الملموسة، والتي يظل سوقها مستقراً ومحل استدامة بالمقارنة مع غيرها، رغم التغيرات والظروف المختلفة التي تطرأ عليه باستمرار، وكذلك ناقش الصالح الفروقات بين أنواع العقارات، مثل السكن الخاص والسكن الاستثماري، والمباني التجارية والمجمعات، وغيرها.

وبالإشارة إلى سلسلة الخدمات الإدارية والتمويلية المختلفة، بما فيها التمويل الإسلامي، والتي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري في دولة الكويت، سلّط الصالح الضوء على واحدة من أبرز تلك الخدمات، وهي التقييم العقاري، والتي تشمل كلاً من معاينة العقارات للعملاء، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتحديد الإيجارات للوحدات المختلفة للعقارات، فضلاً عن تقدير تكلفة الإنشاء وتقديم الاستشارات والتقارير الفنية لمختلف المشاريع العقارية، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع ومراحل إنجازها. مضيفاً أن مجال التقييم العقاري يعد من مجالات العمل المرموقة عالمياً، لما يتطلبه من خبرة ونظرة هندسية دقيقة وتفصيلية وتطبيقات علمية للوصول إلى قيمة عادلة للعقار المراد تقييمه.

ومن جانبه، تناول المهندس/ حسام الكولك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على قيمة العقارات، موضحاً أن هناك عوامل طبيعية وتنظيمية، وعوامل اقتصادية واجتماعية أيضاً. وقدّم شرحاً مفصّلاً لطرق وأساليب الوصول إلى قيمة عادلة للعقارات في ظل تلك العوامل، ومن أهمها طريقة التكلفة وطريقة رسملة الدخل وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقاري، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأمثلة الحاضرة في السوق الكويتي وتأثير التصميم المعماري على الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية ومناقشتها مع الطلبة.

وفي ختام الندوة، تقدّم فريق الجامعة بالشكر والتقدير للإدارة العقارية في KIB، لجهودهم في إعداد وتقديم ورشة العمل الغنية بالمعرفة والمعلومات القيّمة. وكذلك، توجّه الصالح بالشكر على هذه الدعوة لمشاركة خبرات KIB الواسعة والشاملة في مجال الاستثمار والتقييم العقاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العقارية في KIB تعتبر المرجع الرئيسي لمجموعة من أهم الجهات الحكومية، والمؤسسات المصرفية، وكذلك الشركات الاستثمارية والعقارية، حيث تستفيد تلك الجهات من خدمات الإدارة العقارية المتكاملة بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي يعزى إلى الخبرة الطويلة والواسعة التي يتمتع بها KIB في هذا المجال، منذ نشأته في 1973 تحت اسم «البنك العقاري الكويتي».

