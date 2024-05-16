«زين»: دعم العروض الإبداعية التي تحتفي بإرث الكويت الفني

مال وأعمال

أعلنت زين عن اختتام رعايتها الاستراتيجية للعمل الاستعراضي الضخم «عالم عبدالحسين» على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، والذي احتفى بأيقونة الكوميديا الراحل عبدالحسين عبدالرضا وأعماله الفنية الخالدة، وكان من إنتاج مركز الفنون وشركة سين، وأمتع أعداداً غفيرة من الجماهير طوال 8 ليالٍ مُتواصلة.

وأتت مُشاركة زين كراعٍ استراتيجي انطلاقاً من إيمانها بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم مُختلف الجهود الفنية والثقافية والإبداعية في البلاد، خاصةً تلك التي تحتفي بإرث الكويت الفنّي ورموزه مثل الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا، وتُقدّم العروض الإبداعية الباهرة ذات المستوى العالمي، ما يُسهم في تنشيط السياحة الداخلية والكشف عن إبداعات المواهب المحلّية الذين يعملون جاهدين لجلب التجارب الفنية العالمية للكويت.

وحرصت «زين» على المُشاركة في الحفل بطريقة مُميزة، حيث خصصت جناحاً خاصاً لاستقبال الجماهير والضيوف قبل بداية العرض وخلال فترة الاستراحة، والذي صممته بشكلٍ مُميز ليعكس المحتوى الفني الذي قدّمه العرض، وأتاح الفرصة للجماهير لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بخدمات الضيافة.

وأخذ عرض «عالم عبدالحسين» الجماهير في رحلة إلى الماضي الجميل عبر استعراضات باهرة تناغم فيها الأداء التمثيلي والغنائي، وتخلّلتها أبرز أعمال وشخصيات الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا على مدى 50 عاماً التي تنوعت ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة.

وشارك في إنجاح العمل أكثر من 80 فناناً من المواهب المحلية، كما تمت الاستعانة بمخرج وفريق متخصص في صناعة الأعمال المسرحية من بريطانيا لإظهار العمل بمستوى عالمي يليق بقامة الفنان الراحل، وقد حقّقت عروضه الـ9 أرقاماً قياسية في عدد الحضور على مدى 8 ليالٍ متواصلة.

وتهتم زين بدعم المبادرات والمشاريع التي تُثري الحركة الفنية في الكويت، ولا تدّخر الشركة جهداً في تقديم الدعم لأي جهة تملك فكرة مُبدعة ورؤية طموحة، وخاصةً تلك التي تهدف إلى الاحتفاء بالفن الكويتي والتواصل مع الجماهير.

