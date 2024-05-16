البنك التجاري يستقبل «كافيه 312»

مال وأعمال

انطلاقاً من حرصه على الاهتمام بجميع شرائح المجتمع ودعم المشاريع الصغيرة لا سيما المشروعات التي يقوم عليها ذوو الهمم ومتحدو الإعاقة، يؤكد البنك التجاري الكويتي اهتمامه الدائم بتقديم الدعم والرعاية عن طريق برامج خاصة مصممة لخدمة هذه الشريحة الجديرة بكل اهتمام.

وفي هذا الإطار قام البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع «كافيه 312»، المقهى الأول من نوعه في الكويت والذي يُدار بالكامل من قبل ذوي الهمم، لتقديم القهوة والمأكولات الخفيفة لجميع موظفي البنك لمدة يومين في مقر البنك الرئيسي.

وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام – قطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع: «يأتي تعاون البنك التجاري مع «كافيه 312» تحت مظلة برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، والذي يحرص البنك من خلاله على تمكين ذوي الهمم ودعم كل المبادرات التي تساعد على تنمية قدراتهم، وتدفعهم نحو تأسيس حياة مهنية ناجحة، إيماناً من البنك بأهمية تأصيل النظرة الايجابية تجاه فئة ذوي الهمم بتوفير كل سبل الدعم والرعاية الكفيلة بمنح هذه الفئة فرص الانخراط ضمن نسيج المجتمع ودمجهم مع اقرانهم الأصحاء وتأهيلهم للتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجههم، منوهة أنها ليست المرة الأولى للتعاون مع كافيه «312» بل دأب البنك على تقديم الدعم اللازم للكافيه».

وتابعت أماني الورع، مبينة أن فئة ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة عادة ما تحظى بالرعاية والدعم من قبل «التجاري» لتفعيل دورهم من خلال العديد من البرامج والمبادرات المعدة خصيصاً من أجل الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والعملية والنفسية لذوي الهمم، حيث حرص رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد دعيج الصباح وعدد من فريق الإدارة التنفيذية بالبنك على زيارة القائمين على كافيه «312» لدعمهم وتشجيعهم.

وفي ختام الفعالية توجه القائمون على «كافيه 312» بالشكر للبنك التجاري الكويتي على حسن الاستضافة والتفاعل من قبل موظفي البنك مع الخدمات والمنتجات التي تم تقديمها من قبل الفريق العامل في «كافيه 312» من ذوي الهمم، وبالمثل توجهت أماني الورع بالشكر إلى فريق «كافيه 312» على جهودهم وتعاونهم مع الموظفين، مؤكدة استمرار «التجاري» في التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بهدف دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص للمساعدة في نهوض النشاط الاقتصادي في دولة الكويت.

