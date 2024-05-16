أسواق المال أطلقت الصفحة الإلكترونية للتقنيات المالية

مال وأعمال

في إطار سعي هيئة أسواق المال لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري واستكمالاً لجهودها بنشر التوعية بشأن الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، فضلاً عن سعيها لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية والمتمثل في تمكين التحول الرقمي لأعمالها، تعلن الهيئة عن إطلاق الصفحة الالكترونية الخاصة بالتقنيات المالية (Fintech) على موقعها الإلكتروني، حيث تتكون الصفحة على عدد من الأقسام الرئيسية الآتية:

تعريف موجز للتقنيات المالية ومستهدفاتها، خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة في الكتاب التاسع عشر من اللائحة التنفيذية (التقنيات المالية)، وهي: خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) التي تم إطلاقها وفقاً للقرار رقم 181 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 28/12/2023، النماذج الخاصة بتقديم طلبات مزاولة خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة، ومكتبة إلكترونية تشمل العديد من المحتويات التوعوية، وبيانات التواصل المباشرة مع وحدة التقنيات المالية في الهيئة.

وتعد الصفحة الإلكترونية إحدى المبادرات التي تقوم بها الهيئة في سبيل تطوير صناعة التقنيات المالية، وتكمن أهميتها بكونها قناة لتعزيز الوعي المجتمعي بالتقنيات المالية عبر المواد التوعوية المنشورة من خلالها، فضلاً عن كونها قناة للتواصل والتفاعل مع مقدمي خدمات التقنيات المالية أو أياً من أصحاب المصالح، إضافة إلى ذلك تعد الصفحة مصدراً للإرشاد التشريعي والرقابي وقناةً للاطلاع على آخر التطورات التي تطرأ على صناعة التقنيات المالية من الناحية التقنية والرقابية.

هذا وسيتم تحديث الصفحة بشكل مستمر للإحاطة بكل ما يستجد بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته.

ويمكن الدخول إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالتقنيات المالية من خلال الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال الرابط التالي: www.cma.gov.kw/web/cma/fintech

