«الكويتية للاستثمار» نظَّمت لموظفيها حملة للتبرع بالدم

مال وأعمال

ضمن إستراتيجيتها الشاملة للمسؤولية الاجتماعية الغنية بالعديد من الفعاليات الإنسانية والتطوعية، نظمت الشركة الكويتية للاستثمار لموظفيها حملة للتبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم الكويتي المركزي.

وشهدت الحملة مشاركة عدد كبير من الموظفين من جميع القطاعات وإقبالاً لافتاً من العاملين بالشركة ما يؤكد حرصهم على تلبية الواجب الإنساني بالتبرع بالدم ممن تنطبق عليه الشروط الصحية للتبرع.

وتحرص «الكويتية للاستثمار» دائماً على تعزيز مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين موظفيها بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية ترسيخاً لمبادئ الاستدامة في المجتمع، كما تحرص الشركة على تعزيز التعاون ومبدأ الشراكة المجتمعية لتقديم كل ما له منفعة وأثر إيجابي للمجتمع، بالاضافة إلى حرص الشركة على تعزيز مخزون الدم الإستراتيجي لدى بنك الدم الكويتي والمساهمة في توفير وحدات الدم لتكون جاهزة للمرضى والمستشفيات.

وتوجهت «الكويتية للاستثمار» بالشكر لجميع موظفيها الذين توافدوا للتبرع بالدم وبادروا بالمشاركة بهذا العمل الانساني النبيل، الأمر الذي ساهم في إنجاح هذى الحملة.

وفي ختام الحملة توجهت إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بالشكر الجزيل إلى مسؤولي بنك الدم المركزي الذين بادروا بإرسال الفرق التمريضية والطبية وإظهار التعاون والمهنية العالية في الاجراءات والفحوصات الخاصة بعملية التبرع بالدم في مقر الشركة وكفاءتهم العالية في تنظيم هذه العملية ما أسهم بشكل كبير في إنجاح الحملة داخل مقر الشركة الكويتية للاستثمار.

