«بيتك» شارك في معرض الفرص الوظيفية في جامعة «GUST»

مال وأعمال

اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك» مشاركته في معرض الفرص الوظيفية الـ 25 في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) الذي أقيم على مدار 3 أيام تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني.

ومثل البنك فريق من قطاع الموارد البشرية من خلال جناح خاص بـ»بيتك» حيث تم استقبال العديد من طلبات التوظيف، كما تم الرد على جميع استفسارات الطلاب والطالبات الحاليين الخريجين، وحتى الطلبة الحاليين المهتمين بوظائف الدوام الجزئي.

وشهد المعرض الذي افتتحه الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف الدكتور عادل البدر، ورئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بسام علم الدين، اقبالاً لافتاً من الطلاب والطالبات الراغبين بالانضمام لـ «بيتك» والباحثين عن فرص وظيفية تتماشى مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي مشاركة «بيتك» في المعرض لاستقطاب الطاقات والكفاءات الشبابية الوطنية، لا سيما وأن «بيتك» دائماً ما يسخر إمكاناته لدعم الشباب على جميع الأصعدة في المجتمع، كما أن مشاركته في هذا المعرض هي امتداد لمشاركات عديدة يحرص عليها «بيتك» طوال العام الدراسي سواء من خلال الجامعات الحكومية أو الجامعات والكليات الخاصة.

بدوره أكد مدير أول التعيينات في «بيتك»، عبدالله الخميس على حرص «بيتك» على تعزيز الشراكة مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية ضمن الاهتمام بالطلبة والعملية التعليمية ودعم القدرات الوطنية.

وثمن الخميس دور جامعة الخليج في تأهيل العناصر الوطنية وتمكينهم للعمل في بيئة القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية المشاركة بالمعارض الوظيفية بهدف تعزيز وتطوير قنوات التواصل بين الجامعات و«بيتك» في مبادرات مختلفة بما يشكل قيمة مضافة للطرفين.

ولفت إلى أن المشاركة تسهم في تعزيز جهود «بيتك» في استقطاب مخرجات الجامعة، لاسيما الشباب المتفوق للعمل في «بيتك» عبر المشاركة بالمعارض الوظيفية، وتأهيل قدرات الخريجين عن طريق العمل الميداني.

وأضاف الخميس أن «بيتك» حقق العديد من الإنجازات في مجال دعم الطلبة والتعاون مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مؤكدا المضي قدما في هذا الالتزام وتقديم الأفضل دائما لدعم جهود التأهيل والتنمية المهنية للطلبة والشباب.

