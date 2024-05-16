«أجيليتي جلوبال بي إل سي» حققت صافي أرباح بقيمة 30.5 مليون دولار في الربع الأول من 2024

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أعلنت أجيليتي جلوبال بي إل سي - المالك والمشغل لمجموعة متنوعة من الشركات والمستثمر الطويل الأجل في شركات عالمية وإقليمية - عن أرباح الربع الأول من عام 2024 والتي بلغت 30.5 مليون دولار أميركي، أو 0.58 سنتاً للسهم الواحد.



حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% لتصل إلى 169.5 مليون دولار أميركي، كما زادت الإيرادات بنسبة 5.6% لتصل إلى 979.4 مليون دولار أميركي.



وعلق طارق السلطان، رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي جلوبال: إن هذه النتائج المالية تعكس انطلاقة قوية للشركة هذا العام حيث حققنا نمواً جيداً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.



وأضاف قائلاً: خلال السنوات السابقة، عملنا على إعادة التركيز في شركاتنا وعلى الاستثمار من أجل تحقيق نمو مستقبلي، ونحن الآن في مركز جيد للاستفادة من النمو في قطاعات واعدة، وما نحققه من نتائج هو خير دليل على أننا في الطريق الصحيح.



أداء الربع الأول من عام 2024 خلال الربع الأول من عام 2024، حققت شركاتنا الخاضعة للسيطرة مجتمعة أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 160.8 مليون دولار أميركي، وإيرادات بقيمة 979.4 مليون دولار أميركي، بزيادة 40.1% و5.6% على التوالي مقارنة بالربع الأول من عام 2023.



الكيانات الرئيسية ضمن هذه المجموعة هي:



‌حققت مينزيز للطيران أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بلغت قيمتها 87.6 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2024، كما بلغت الإيرادات 576.9 مليون دولار أميركي عن نفس الفترة. ويمثل ذلك زيادة بلغت نسبته 32.4% و14.4% على التوالي مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

ومن بين هذه المشاريع إطلاق العمليات في تشيلي، وجنوب أفريقيا، والهند/بنغالور للشحن، وإسبانيا، وبلغراد بالاضافة الى توسع العمليات في العراق/بغداد.



وقد أدى النمو الإجمالي المقترن بالتركيز المستمر على ضبط التكاليف إلى تحسين الهامش. شهدت شركة ترايستـار - الشركة الرائدة عالمياً في مجال تخزين وشحن الوقود والمواد الكيميائية والخدمات اللوجستية ذات العلاقة بداية جيدة هذا العام.



على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 8.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 بسبب انتهاء بعض العقود وبيع بعض السفن الا أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت بنسبة 48.2% لتصل إلى 64.3 مليون دولار أميركي. هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتنوع محفظة خدمات ترايستار ونمو أعمالها.



أعلنت شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP)، الشركة الرائدة في مجال تطوير مجمعات المستودعات والمنشآت الصناعية الخفيفة، عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بقيمة 9.4 ملايين دولار أميركي وإيرادات قدرها 12.7 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 32.2% و22% على التوالي.



تمتلك أجيليتي جلوبال حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. وكما في 31 مارس 2024، تقدر القيمة الدفترية لهذه الحصص بما يقارب 4.2 مليارات دولار أميركي وصافي قيمة 3.1 مليارات دولار أميركي، ويعتبر الاستثماران الرئيسيان في هذا القطاع استثمار DSV وريم مول.



DSV هي شركة خدمات لوجستية مقرها كوبنهاغن، وتعتبر أحد أفضل ثلاثة وكلاء شحن على مستوى العالم. تمتلك أجيليتي جلوبال حصة 9% في DSV، مما يجعلها أحد أكبر المساهمين فيها.

ريم مول - تستثمر أجيليتي جلوبال أيضاً في ريم مول الذي يقع في جزيرة الريم التابعة لإمارة أبو ظبي.



واستثمارها في الريم المول هو من خلال حصة ملكية في الشركة التي تديره ومن خلال الديون القابلة للتحويل. تم افتتاح ريم مول رسمياً للجمهور في فبراير 2023، وحتى الآن، باشرت 163 وحدة نشاطها التجاري في المركز التجاري، ويمثل ذلك حوالي 74% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA)

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ملخص أداء أجيليتي جلوبال المالي خلال الربع الأول من عام 2023



- حققت أجيليتي جلوبال صافي ربح بلغ 30.5 مليون دولار أميركي ما يعادل 0.58 سنتاً للسهم الواحد.

- ارتفعت أرباح أجيليتي جلوبال قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% لتصل الى 169.5 مليون دولار أميركي. وبلغت نسبة هامش الربح 17.3%

- ارتفعت إيرادات الشركة 5.6% وبلغت 979.4 مليون دولار أميركي.

- تتمتع أجيليتي جلوبال بمركز مالي جيد مع أصول بقيمة 10.4 مليارات دولار أميركي وحقوق ملكية بقيمة 5.1 مليارات دولار أميركي.

- وقد سجل التدفق النقدي التشغيلي للربع الأول من عام 2024 مبلغاً وقدره 46.2 مليون دولار أميركي وبلغت النفقات الرأسمالية 44.6 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2024.



نبذة عن أجيليتي جلوبال بي إل سي



أدرجت شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) في 2 مايو 2024. وتزاول شركة أجيليتي جلوبال أعمالها ضمن قطاعين رئيسيين:

- قطاع الشركات الخاضعة لسيطرتها والذي يشمل الشركات العاملة والمملوكة من قبل الشركة والتي يتم إدراج أدائها المالي ضمن قائمة الدخل المجمعة للشركة.



ويتضمن هذا القطاع شركة مينزيز للطيران، أكبر مزود لخدمات الطيران في العالم من حيث عدد البلدان؛ وشركة ترايستار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تخزين وشحن الوقود والمواد الكيميائية والخدمات اللوجستية ذات العلاقة؛ وشركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية، الرائدة في مجال تطوير العقارات الصناعية وبنيتها التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

- قطاع الاستثمارات الذي يضم استثمارات الشركة، وفي مقدمتها حصة تبلغ 9% في شركة DSV، ثالث أكبر وكيل شحن في العالم، وحصتها في ريم مول في أبوظبي.



أرباح مرحلية



وافق مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال على توزيع مبلغ 65 مليون دولار أميركي أرباحاً نقدية مرحلية. ويحق ذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق أو إغلاق السجل المحدد له 24 مايو 2024.

