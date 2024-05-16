«الوطنية العقارية»: 2.9 مليون دينار أرباحاً صافية بالربع الأول

مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة 2.9 مليون دينار، أي ما يعادل 1.62 فلس لكل سهم، عن الربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة بقيمة 2.3 مليون دينار، أي ما يعادل 1.27 فلس كويتي لكل سهم، عن الربع الأول من عام 2023.



وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 1.5 مليون دينار، للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وقد بلغ اجمالي الأصول 519 مليون دينار كما في 31 مارس 2024.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان العيسى: تتوافق نتائج الربع الأول من العام مع توقعاتنا. حققت أصولنا التشغيلية في ليبيا والأردن ومصر أداءً قويًا. نحن سعداء بالأداء العام لمركز الريم مول في أبوظبي حتى الآن ومنذ افتتاحه للجمهور في فبراير 2023، ونحتفظ بنظرة إيجابية لأدائه المستقبلي.



كما نتوقع أن يكون لدينا أداء مستقر خلال عام 2024.

الشركة الوطنية العقارية هي مستثمر مشارك في ريم مول في أبو ظبي بقيمة 1.3 مليار دولار في جزيرة الريم. يرحب المركز التجاري بالمقيمين والزوار في أبوظبي منذ فبراير 2023، ويتوقع زخماً مستمراً لافتتاح الوحدات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.



يعد المركز التجاري أول نظام متكامل للبيع بالتجزئة متعدد القنوات في المنطقة يتمتع بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية. فهو يجمع جميع خدمات المستهلك والتجزئة لضمان تجربة سلسة للعملاء.



وأضاف سلطان: يستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة.

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت.



وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتكون محفظة الشركة من مزيج من القطاعات التي تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

