تحديات تواجه الوطن

آراء

تعيش الكويت اليوم مرحلة حرجة بعد قرار حل مجلس الأمة من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. هذا القرار الجريء يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، ويتطلب من الجميع تضحيات ملحة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

التحديات الحكومية:



1- حكومة جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الشائكة.

2- تعديل رؤية الكويت 2030 لإعادة البلاد إلى مسار الإصلاح والتنمية المستدامة ومواكبة التطور الإقليمي والعالمي.

3- سيادة القانون وإعادة هيبة الدولة.

4- إعادة بناء الثقة مع المجتمع وتحقيق التوازن بين السلطات.

5- معالجة القضايا الاقتصادية الملحة مثل التعليم ومخرجاته والدين العام والعجز المالي وتنويع مصادر الدخل.

6- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

7- تأهيل القطاع الخاص ليأخذ دوره التنموي في تطوير البلاد.

8- محاربة الاحتكار والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة وتكافؤ الفرص.

9- تشجيع المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

10- تطوير التشريعات والقوانين بما يتناسب مع المرحلة.

11- الانفتاح الاقتصادي بما يخدم عملية التطور واللحاق بالركب العالمي.



التحديات المجتمعية:



1- تجاوز الانقسامات السياسية والاجتماعية والتوحد حول المصلحة الوطنية العليا.

2- ترسيخ الولاء والانتماء إلى الوطن وصهر جميع فئات المجتمع بهوية وطنية جامعة.

3- تقبل الإصلاحات الاقتصادية الضرورية حتى لو كانت مؤلمة.

4- تعزيز قيم العمل وإقناع المواطن بدوره كشريك فاعل في إصلاح وتطوير الوطن.

5- المشاركة الفعالة والمسؤولة في العملية الديموقراطية والانتخابات البرلمانية القادمة.



التضحيات المطلوبة:



1- من الحكومة: الشفافية والحوار البناء مع جميع الأطراف.

2- من المجتمع: الصبر والتضامن والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة لصالح الوطن.

3- من الجميع: التضحية ببعض المكتسبات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



لا شك أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على الكويت، لكن بالإرادة والعزيمة والتضحية من الجميع، سنتمكن من تجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقا لوطننا الغالي. لنتحد ولنعمل معاً من أجل كويت أقوى وأكثر ازدهارا وتطورا.

