ليس موظفاً إدارياً «بالثلاثة»..!

آراء

ربما لن تجد مهنة في العالم لا تعريف واضحا أو دقيقا لها مثل مهنة كاتب العدل.. لمسة زر في غوغل وسوف تكتشف فخفخينا تعريفات كل واحد بعيد تماما عن الآخر.. والسبب يعود أن كاتب العدل في الكويت ليس هو كاتب العدل في لبنان.. وكاتب العدل في سورية ليس هو كاتب العدل في الجزائر.. بعكس الوظائف القانونية الأخرى مثل القاضي أو المحامي أو وكيل النيابة مثلا..



فهم كما هم في كل مكان في العالم.. حتى مسمّاه القانوني لا اجماع ولا اتفاق عليه.. لبنان والعراق والأردن يسمونه كاتب العدل.. ومصر والجزائر والكويت يسمونه الموثّق.. وعمان وسورية يسمونه كاتب بالعدل (بباء الجر) كما جاء في القرآن الكريم الذي ألصق العدل بالكاتب حصرا؛ لأن الكاتب لا يكتب إلا بالعدل مثلما قال دكتور اللغة العربية فاضل التميمي عضو هيئة التدريس في جامعة ديالي العراقية.. وأعمال كاتب العدل أصلا ذات طبيعة خاصة ومركّبة؛ فهي تنفيذية وقضائية في آن واحد.. ولهذا يسمى كاتب العدل بـ قاضي العقد..



كاتب العدل ليس موظفا إداريا.. بل تدير أعماله الإدارة.. وهذا فرق كبير بين الاثنين.. وهناك دول ترى كاتب العدل موظفا عاما ذا طبيعة خاصة لأنه يتسلم راتبا وإجازات من الدولة.. ودول أخرى كلبنان لا تراه موظفا عاما بل ينطبق عليه مالك مكتب لكتابة العدل يأخذ الأجرة من المتعاقدين مثل المحامي تماما.. لهذا يا مسؤول عندما ترى كاتب العدل يذهب للشؤون الإدارية لا يعني أنه خلع ثوب القانون ولبس ثوب الإدارة!!



مع هذا وللأسف الشديد كاتب العدل أصبح بالفعل يشعر أنه موظف إداري أو بالأحرى منتف إداري.. كل من هبّ ودبّ أصبح مسؤولا عليه.. القاضي أصبح مسؤولا عليه في دولة تؤمن بفصل السلطات!!.. ولا نعلم لماذا يقفز موظف في السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية؛ فهذا ليس تعاونا ويا ليته يفهم أصلا في عمل الميدان!!! ولنا سطور في هذا الموضوع في قادم الأيام.. لا..



وأبشّركم حتى الباحث القانوني أصبح مسؤولا على كاتب العدل.. وخريج جامعة (غير قانوني) أصبح مسؤولا على كاتب العدل.. يا حبايبي ولا يهمكم أعطيكم (قنبلة نووية).. كاتب قانوني معه دبلوم أصبح مسؤولا على كاتب العدل..!! هذه ليست نكتة إنما حقيقة نعيشها وواقع.. نحن في زمن العجائب والغرائب في دولة نائمة في العسل ومسؤولون باختصار لا يعرفون شيئا.. لكن ماذا عسانا أن نقول سوى أن من قبل يوما أن يترأسه قاض سيقبل حتما أن يترأسه كاتب قانوني؛ فالمبدأ مبدأ.. تحت شعار القانون لا يمنع ذلك..



كاتب العدل أصبح شبه معزول في قرار غير رسمي.. أصبح مجرد ضيف في إدارته بعدما كان صاحب بيت.. ارتفعت رسوم التوثيق وانخفضت قيمة كاتب العدل.. وربما كل المشكلات التي تواجه مهنة كاتب العدل هي بالأساس بسبب أشباه كتّاب العدل.. الذين لا شغل ولا عمل لهم سوى انتظار راتب آخر الشهر.. كتّاب العدل الهشك بشك الذين يعملون كطابور خامس ضد كل ما يرفع من قدر وقيمة وهيبة المهنة التي تم استباحتها في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر.. أشباه كتّاب العدل الذين باعوا قيمة المهنة عند أول كم دينار يأخذونه من لجان الانتخابات..



فهل يعقل كاتب عدل يعمل مجرد منسق في لجان الانتخابات وكأنه مطراش؟! أي مجزرة قانونية تم ارتكابها بحق هذه المهنة المرموقة في دولة لا تفقه شيئا في تاريخ وأعمال كتّاب العدل رافعين شعار موثقينكم راضين بحالهم شحقه أنت زعلان يا الحبيب!! نعم؛ زعلان؛ لأن مهنة كاتب العدل حالها حال كل مهن العالم على قولة المصريين هناك كاتب عدل صنايعي وهناك كاتب عدل أكل عيش..



واحساس كاتب العدل الصنايعي بكرامته المهنية تفوق تصور الكثيرين في وقت لم يعد للكفاءة قيمة، وكاتب العدل الحقيقي زمنه قد ولّى تاركا مكانه للأقزام الذين يعرفون خريطة مطاعم أسواق القرين أكثر من خريطة سير عمل التوثيق..!!



كاتب العدل حاله حال ملحن الأغنية.. لا أحد يذكره أبدا.. الكل مهتم بالمطرب ويتفاعل معه متناسين أن من صنع هذه الأغنية الجميلة التي تغنيها أنت مع نفسك في السيارة أو في أي مكان هو إنسان مبدع اسمه الملحن.. هو يعزف على أوتار التلحين وكاتب العدل يعزف على أوتار التوثيق..

هل وصلت الرسالة أم أننا لم نعد نتقن حتى فن القراءة!!!

