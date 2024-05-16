نهضة البرلمان

آراء

إن الدستور الذي أصدرناه ليس أكثر من تنظيم حقوقي لعادات معمول بها في الكويت، فقد كان الحكم في هذا البلد شورى بين أهله.

‏واستناداً إلى ماسبق فإن أهمية وجود البرلمان تكمن في ازدهار ونهضة البلد وليس في التعطيل والمعارك الشخصية، ولذلك يجب الأخذ في الحسبان أن وعي الشعب يلعب دوراً مهماً في أهمية البرلمان وفي وجود تشريعات لمصلحة الشعب ومن المؤسف أن البعض من الشعب يوصل من هم ليسوا أصحاب اختصاص إلى قبة عبدالله السالم،



وقد يكون من المؤسف أننا خضنا تجربة برلمانية مؤسفة في أواخر الأعوام، ولكن ذلك لا يعني عدم أهمية وجود مجلس ولذلك يجب الأخذ في الحسبان أنه بانعدام وجود مجلس يعني عدم وجود رقابة برلمانية وتراجع الشفافية وعجزاً في صنع القرار وسوف يسفر عن ذلك تفاقم أزمات البلد، وتكمن أهمية البرلمان في توصيل صوت الشعب لمجلس الشعب، الصعوبات في البرلمان لا تعني موت البرلمان بل يجب التأني في المرحلة القادمة وحسن الاختيار.



‏ولذلك فإن تدخل سمو الامير لإصلاح إعوجاج الممارسات البرلمانية وتشكيل لجنة لتنقيح الدستور والمواد المتعلقة بالبرلمان، يمثل صمام أمان لديمومة استمرار واستقرار المؤسسة التشريعية والبعد عن الحل المتكرر وشبهات الإبطال والفشل بالتعاون مابين السلطتين، وسوف يسفر التعاون مابين السلطتين الى قيام ونهضة البلد.

