قمة البحرين.. قمة التضامن

آراء

لا مفر من التضامن، كان ينبغي أن تتقدم به كواليس مؤتمر القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة، كان لابد من إعلانها صريحة مدوية، أنه لا وقت للانقسام، ولا مناص من التكاتف، ولا هروب من المواجهة.



قمة المنامة تلتئم اليوم بحضور القادة العرب لأول مرة بين ربوع مملكة التعايش والتسامح والسلام، تلتئم وسط ظروف وتحديات لم يسبق لها مثيل، وتناقش وفقاً لمعطيات أكتوبر 2023 حتى مايو 2024 أدق لحظات المواجهة مع إسرائيل، أخطر مراحل الصراع مع العدو، إبادة جماعية يمارسها على مرأى ومسمع من العالم أجمع، احتلال وتهجير قسري وقتل وتدمير لم تشهده أمة بني البشر منذ بدء الخليقة حتى الآن.



تنعقد قمة البحرين العربية وسط ظروف يصفها السياسيون بأنها كارثية، والمقاومة الفلسطينية على أنها ملحمية، والمثقفين العرب كونهم متفاعلين مع مثقفي العالم ومتفقين معهم على أن ما يحدث في قطاع غزة يفوق كل ما شهدته البشرية من حروب إبادة عبر التاريخ.



العرب اليوم أمام التحدي الكبير، نكون أو لا نكون، هذا هو الامتحان الصعب، وكل ما مضى مجرد مقبلات لما هو قادم، تمهيد لما سوف يأتي، وها نحن اليوم أمام الموقف العظيم، غزة تضيع، وفلسطين تتوه قضيتها، والعرب يغطون في سبات أعمق مما كنا نتخيل.



وها نحن الآن أمام فرصة العمر في المنامة، فرصة التضامن لا التناحر، الوحدة لا الصراع، والبطولة وليس التخاذل، أهلنا في غزة وحدهم يعيشون الموت كل لحظة، والعالم المسمى بـالدولي أدمن لعبة عض الأصابع ومصمصة الشفاه وكأن شيئًا لم يكن.



القضية الفلسطينية هي أم القضايا، وقمة البحرين هي أم القمم، هل يا ترى نكون على مستوى المسؤولية؟ وهل يا ترى نستطيع أن نخرج اليوم بقرارات تهدئ من روع الشارع العربي، ونقدم له مشروعًا عربيًا جاهزًا للتعاطي مع قضايانا المحورية، بل ومع قضيتنا الرئيسة وهي القضية الفلسطينية؟ ما هي تصورات القادة عن اليوم التالي في غزة؟ ما هي الإدارة المقترحة، وما هو لون العلم؟



يقول البعض: إن اليوم التالي سوف يكون بعيدًا عن عيون الناس، سوف تلتحم مفاوضاته مع ما يسمى بهدنة مؤقتة أو هدنة على المدى المنظور في غزة، ويقولون إن مفاوضات القاهرة مازالت متعثرة، ودور الوسطاء بين حماس وإسرائيل مازال غير مؤثر، بل غير فاعل بالمرة.



حتى الوسيط الأميركي لم يعد نزيهًا بما فيه الكفاية، والوسطاء العرب يضربون أخماسًا في أسداس، وها هم القادة اليوم يجتمعون في المنامة، ربما يخرجون بموقف تضامني موحد يثلج الصدر ويشد الظهر، ويروي ظمأ العطاشى الحيارى في صحاري عروبتنا السحيقة، كل الأمل أن يكون الجميع عند حسن ظن الأمهات الثكالى بهم، وعند دعوات أرامل الشهداء الذين راحوا ضحية القتل العشوائي وسفك الدماء البربري، وتهجير المدنيين قسريًا من مكان إلى تيه، ومن بيت إلى رصيف.



غزة على قمة البحرين، وفلسطين على قاعدتها القديمة منذ 1948، رغم ذلك نحن متفائلون بقمة بيت العرب، بقمة القمم في المنامة، بالضمير المستيقظ في ينابيعها وشرايين رجالها، في عروق أصحاب الهمم، وهؤلاء الذين يتوجهون بالدعاء إلى السماء لكي تخرج القمة بقرارات صارمة لا جدال فيها ولا تردد، لا تراجع بشأنها ولا خذلان، ثم لا تساهل ولا تنازل عن شبر واحد من الأرض العربية عندما يكون الأمر مرتبطًا بما يسمى بـحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



لا جدال ولا فصال على المقدسات، الأقصى وبيت المقدس وقبة الصخرة والحرم الإبراهيمي، مهما قيل عن إدارة مشتركة للمقدسات أو إشراف دولي عليها، فهي مقدسات إسلامية على أرض عربية بإدارة عربية من المهد إلى اللحد.



الأمل كل الأمل ألا ينخفض سقف التوقعات من قمة البحرين العربية بعد انهيار السقف إثر قمم عربية أخرى كانت واعدة لكنها خرجت بما لا نشتهي.

