ما تضيع وفينا مشعل

آراء

- في عام 2012 قال الأمير الراحل بأن البلد كاد أن يضيع بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن عادات أهل الكويت وعن الأطر الدستورية والقانونية ولكن بفضل عناية رب العالمين وحكمته أنقذنا من الضياع.



- وفي مايو 2024 ظهر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بخطاب تاريخي واضح وصريح شخص فيه الحالة اليائسة التي مرت بها الحياة البرلمانية في آخر أربع سنوات من تعطيل وتجاذبات وأمور لا تليق بالإرث الديموقراطي والدستور الذي بذل الآباء المؤسسون جهوداً كبيرة في صياغته ليكون الحصن الحصين للأجيال القادمة من بعدهم.



- وبما أن التجربة البرلمانية انحرفت عن مسارها وسلكت طرقا غير مشروعة في التكسبات على هموم المواطن والمصالح الشخصية وفرد العضلات في استخدام الحقوق الدستورية لنائب في غير موضعه في التلويح باستجوابات لوزراء في حال عودتهم او التعدي على حقوق رئيس الدولة المصانة واستباق الأحداث، عمدا أو جهلا ظنا منهم بأن الحكومة عندما كانت تستأنس في آرائهم سابقا او عندما تنازلت عن احد حقوقها في التصويت في انتخابات مكتب المجلس ظنوا بأنها حقوق دستورية لهم رغم انها لا تتعدى نوعاً من انواع مد يد التعاون.



- وراحوا يتدخلون فيما لا يعنيهم تحت ذريعة حق مكفول لهم دستوريا وهذا الأمر غير صحيح بتاتاً.



- بل ووصل التمادي في الفترات السابقة من أمور وتصرفات دخيلة على البرلمان الكويتي من اعتصام داخل البرلمان والجلوس على مقاعد الوزراء وتعطيل الجلسات وتعطيل اتفاقيات دولية ومشاريع محلسة تحت ذريعة، بأن هذه التصرفات إحدى صور الاعتراض الراقي، متناسين المسؤوليات وهموم المواطنين الملقاة على عاتقهم وما هكذا تورد الإبل.



- لم تقف القيادة السياسية مكتوفة الأيدي بل سعت جاهدة وبكل مناسبة وبكذا خطاب بأن تقدم النصح والرشد وتضع اصبعها على مكامن الخلل بل وفي بعض الأحيان اشارت جهرا بأن هذه السلوكيات لا تليق في البرلمان بل وانعكاساتها بدت واضحة على جميع مؤسسات الدولة من تعيينات براشوتية وبتعاون بعض الحكومات مع بعض المجالس السابقة في تحقيق مصالح ومكاسب شخصية لا مكاسب للوطن والمواطنين.



- ولكن بعد كل هذه الجهود المبذولة دون جدوى وكما يقال اخر العلاج الكي اتخذ أمير الحزم القرار الصعب في تصحيح المسار البرلماني وحل المجلس وتعليق بعض مواد الدستور لتصحيح الإعوجاج ولكي تعود الامور الى مسارها الصحيح وحتى لا تضيع جهود مؤسسي الدستور سدى.



- نعم القرار كان ثقيلا ولكننا نعلم بأنها مسألة وقت وتصحيح مسار وكذلك نعلم جيدا بأن هذا البلد ما يضيع وفينا مشعل حامي الدستور وله منا السمع والطاعة.

