وزارة الإعلام أطلقت سلسلة حلقات نقاشية بعنوان «الدراما الكويتية بين الواقع والمأمول»

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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية إطلاق سلسلة حلقات نقاشية بعنوان الدراما الكويتية بين الواقع والمأمول موجهة للمنتجين والفنانين وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني بهدف التركيز على تطوير الإنتاج الفني.



وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية عادل المشعان: إن الحلقات النقاشية التي انطلقت، تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري في ترجمة استراتيجية (الإعلام) 2021-2026 خاصة ما يتعلق بتعزيز الخطاب والمحتوى الإيجابي ودعم الإنتاج الفني.



وأضاف المشعان أن الحلقات تتضمن ثلاث جلسات كل منها موجهة لفئة من المعنيين بالقطاع الفني وخلق المشهد الدرامي بهدف تبادل الأفكار والرؤى وصولا لتطوير المحتوى الدرامي الكويتي.



وأوضح أن الحلقات تهدف لفتح قنوات للحوار والتفاعل بين الفنانين والمنتجين وممثلي المجتمع المدني لإثراء المشهد الثقافي والدرامي والعمل على تحقيق التطلعات المستقبلية للدراما الكويتية في إطار يعكس القيم والتوجهات الثقافية المعاصرة للمجتمع الكويتي.



وأفاد بأن الحلقة الأولى عقدت أمس، وخصصت للمنتجين على أن تعقد الثانية اليوم وتوجه للمجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتختتم السلسلة بحلقة نقاشية خاصة بالفنانين ستعقد يوم السبت المقبل.

