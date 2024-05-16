نجوم الأغنية البحرينية في «ليل المنامة»

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سيقام في السادس من شهر يونيو المقبل، الحفل الغنائي الكبير ليل المنامة، والذي سيشهد ولأول مرة مشاركة كوكبة من نجوم الأغنية في مملكة البحرين، الفنانين أحمد الجميري، وخالد الشيخ، ومحمد البكري، وإبراهيم الناجم، وهند ديتو، بمصاحبه اوركسترا البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان، وسيكون الحفل على خشبة المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي.



تحمل هذه الليلة الغنائية مزيج من الفنون البحرينية الجميلة والأصيلة والتي أحبها الجمهور باختلافها وتنوعها، والتي شكلت إرثا فنيا خالدا في مسيرة الأغنية البحرينية. من جهته، عبّر الفنان خالد الشيخ عن سعادته بالمشاركة في الحفل والذي هو من انتاج شركة كودا للإنتاج الفني، والذي سيكون فرصة رائعة للقاء جمهوري الحبيب في الكويت من جديد، وتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية التي أحبوها.



وأضاف الشيخ قائلا: الكويت الحبيبة لها مكانة خاصة في قلبي ووجداني، بالنسبة لي دائماً ما تحمل العودة للكويت في داخلي الكثير من مشاعر الحب والحنين والذكريات، حيث كانت أجمل البدايات، وأتمنى أن نقدم ليلة ممتعة تبقى في الذاكرة.



من جانبه، قال الفنان أحمد الجميري إن حفل ليل المنامة سيكون ليلة استثنائية في كويت الفن الجميل، والتي نستعيد من خلالها ألوان متنوعة من الغناء البحريني والخليجي، معربا عن شكره وتقديره للشركة المنتجة لهذا الحفل.



فيما عبر الفنان محمد البكري عن سعادته للمشاركة في هذا الحفل بأرض الكويت الحبيبة، وهو شرف كبير بالنسبة لي، بمصاحبة نجمي الأغنية البحرينية أحمد الجميري وخالد الشيخ، متمنيا أن تنال تلك المشاركة رضا واستحسان الجمهور الكويتي الحبيب الذواق للفن.



وقالت المطربة هند ديتو: لا يمكن وصف مشاعري تجاه مشاركتي في هذا الحفل الذي سيقام في بلدي الثاني الكويت الحبيبة، مع أبرز واهم الفنانين في مملكة البحرين، ولا يمكن وصف حبنا للكويت بالكلمات، إنها وطن النهار، الذي تغنى بحبه رموز الفن العربي عبر السنين، وطن قدم لنا، ولا يزال، أجمل الالحان والكلمات والاغاني التي تربى عليها أجيال عديدة في خليجنا العربي، وطن عشقه الراحل خالي الفنان سلمان زيمان، الذي أفخر بأن أغني أغانيه في ربوع الكويت الحبيبة.



أما الفنان إبراهيم الناجم فقال: بداية أعبر عن فرحتي وسعادتي بالمشاركة في حفل ليل المنامة، ببلدي الثاني دولة الكويت الحبيبة، بمشاركة نخبة من فنانين البحرين وعلى رأسهم الفنانين الكبار أحمد الجميري، وخالد الشيخ، ومحمد البكري، والفنانة هند ديتو ،



كما أود ان أشكر كودا برودكشن، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على التنظيم، تنظيمهم لهذا الحفل، وأوجه الشكر ايضاً للجمهور الكويتي الاصيل مع تمنياتي لهم بقضاء وقت ممتع معنا في هذا الحفل. وفي هذا الجانب قال د. أيوب خضر الرئيس التنفيذي لشركة كودا للإنتاج الفني إننا نسعى دايما إلى تقديم كل ما يحمل المعاني الجميلة في الفن والثقافة، وما يليق بجمهورنا العزيز.



وذكر خضر أن حفل المنامة يحمل إرث وثقافة شعب، وتاريخاً عريقاً على الصعيدين الفني والثقافي، فمملكة البحرين الشقيقة لديها فنون شعبية وتراثية عريقة منها فن الصوت واللعبوني والخماري وغيرها من الفنون الحديثة والمعاصرة، والتي لاقت استحسان الجمهور الخليجي والعربي.



وأضاف أن حفل المنامة يحمل ليلة غنائية متميزة نقدم من خلالها باقة من الفنون الجميلة من الإرث البحريني الثري على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء، لافتا إلى أن هناك سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية المتميزة والكبيرة خلال الفترة المقبلة سيتم الكشف عنها لجمهورنا قريبا.

