«شيابني هني» يعود إلى صالات العرض المحلية

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يعود الفيلم الروائي الكويتي شيابني هني الى صالات العرض المحلية إثر النجاح الكبير الذي حققه في عدد من المهرجانات ومجموعة الجوائز التي ظفر بها على المستويين الخليجي والدولي.



قد اعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية سينسكيب ان الفيلم سيعود الى صالات العرض المحلية اعتبارا من اليوم (الخميس) 16 مايو وذلك تلبية للطلب الجماهيري المتزايد لاعادة عرض الفيلم واتاحة الفرصة لمساحة اكبر من جمهور السينما الكويتية الذين فاتهم عرض الفيلم في المرة الاولى.



وتأتى اعادة عرض الفيلم بعد الانجاز الكبير الذي حققه فيلم شيابني هني في المهرجان السينمائي الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية، حيث فاز الفيلم بجائزتي افضل سيناريو وافضل اخراج، وفاز بهما المخرج الكويتي الدكتور زياد الحسيني.



الذي عبَّر عن سعادته الغامرة بان يقترن هذا الفوز باسم دولة الكويت الرائدة على المستوى الخليجي في الانتاج السينمائي الروائي. كما شدد الحسيني على الدعم الكبير الذي تحظي به صناعة السينما الكويتية من جميع القطاعات المعنية بصناعة الانتاج ومن بينها وزارة الاعلام والثقافة وايضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وايضا سينسكيب الدعم الاساسي لصناع السينما في الكويت.



وجدير بالذكر ان الفيلم الروائي الكويتي شيابني هني كان قد حصد مجموعة من الجوائز من بينها جائزة الجمهور في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي وجائزتا افضل سيناريو وافضل مخرج في المهرجان السينمائي الخليجي.



كما كان الفيلم قد شارك في مهرجانات عدة منها مهرجان بكين السينمائي الدولي وهو بالمناسبة اول فيلم خليجي يرشح للعرض في هذا المهرجان الدولي.ومهرجان ستارز اسيا اسينمائي الدولي ومهرجان السينما العالمي الاسيوي كما ترشح لجائزة اي دبليو سي الدولية.



فيلم شيابني هني تأليف واخراج زياد الحسيني، وبطولة يعقوب عبدالله ورون بيرلمان وحمد العماني وفيصل العميري وعبدالله بهمن وروان المهدي وجاسم النبهان وحلا الترك وحصة اللوغاني وارني رييس جونيور وجافيد جيفري وبوبي نادري ونواف العلي وحسين الحداد وفرقة ميامي وعدد آخر من النجوم.

