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مهرجان مسرح الرحالة بالأردن ينطلق يوليو المقبل


تُشارك وفود وعروض من 17 دولة في الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الرحّالة الدولي، التي تُقام في الأردن بين 17 و21 يوليو المقبل.
واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 13 عرضاً، إلى جانب برنامج الندوات الفكرية والتقييمية والورش الإبداعية، بمشاركة مسرحيين من الأردن والبحرين والجزائر والعراق والمغرب والسعودية وتونس ومصر وفلسطين وسورية والمكسيك والنمسا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وأميركا.

وأكّدت اللجنة التي ترأسها الكاتبة بسمة النسور، وزيرة الثقافة الأردنية السابقة، تحديد جوائز في حقول التأليف والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا للفائزين، وأشارت إلى أنّ تقديم العروض سيكون في الفضاءات المفتوحة، بما في ذلك الساحات والميادين العامة، والأماكن الأثرية، بهدف تجسير الفجوة بين المسرح والجمهور، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهدفين بدون حواجز أو تقنيات مبالغ فيها، اعتماداً على طاقة الممثلين وطرح مواضيع إنسانية.

وأعلن المخرج حكيم حرب مدير المهرجان إعداده نص تغريبة زريف الطول، للكاتب المسرحي الراحل جبريل الشيخ لتقديمه في عرض لفرقة الرحّالة برؤية جديدة، بعدما طرحه المخرج الراحل هاني صنوبر في عمل جماهيري عام 1984.


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