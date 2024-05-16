«كان» السينمائي الـ 77.. جمع نجوم الفن وصُنَّاع الترفيه والمشاهير حول العالم

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انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77، في مشهد يتكرر مرة واحدة كل عام، حيث اجتمع نجوم الفن وصناعة الترفيه والمشاهير حول العالم العربي والغربي في مكانٍ واحد.



كان لهذا اليوم سحرٌ خاص، حيث شهد اليوم الأول لانطلاق فعاليات المهرجان تكريم النجمة العالمية ميريل ستريب، التي ظهرت على الرد كاربت كالعروس بفستانها الأبيض، لتثبت أنها بالفعل كانت عروس الحفل الذي انقطعت عنه مدة 35 عاماً.



كان من أول الحضور على أرض المهرجان الكلب ميسي الذي اجتذب عدسات الكاميرات نحوه عند سيره على السجادة الحمراء، ثم اتجاهه للدرج ليصعد متجهاً لقاعة الحفل.



ومن بين أبرز حضور اليوم الأول لحفل انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي؛ أعضاء لجنة التحكيم وهم غريتا غيرويغ (رئيسة لجنة التحكيم) والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وكاتب السيناريو والمصور التركي إبرو سيلان، والممثلة الأميركية ليلي غلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا غرين، بالإضافة إلى المخرج وكاتب السيناريو الإسباني خوان أنطونيو بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج الياباني كوري إيدا هيروكازو، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.



ومن نجوم الريد كاربت الممثلة المصرية يسرا التي حضرت مع عمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، والإعلامية ريا أبي راشد، المخرجة المغربية أسماء المدير، الفنان السعودي ياسر السقاف، الممثل الفرنسي لويس جاريل والممثلة الفرنسية ليا سيدو، جوليت بينوش، الممثل الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو، الممثلة الأميركية جين فوندا،



الممثلة الفرنسية ألكسندرا لامي، سيدة الأعمال والمقدمة التلفزيونية الروسية إيلينا لينينا، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، الممثلة الفرنسية فريدريك بي، الممثلة الفرنسية فيرجيني ليدوين، الممثلة الفرنسية ألكسندرا لامي، الممثلة التركية مريم أوزيرلي، الممثلة الفرنسية ليا سيدو والممثل الفرنسي رافائيل كوينارد، المخرجة الفرنسية فاليري دونزيلي، الممثلة الصينية تشاو تاو، الممثل الإسباني سيرجي لوبيز، الممثلة والمخرجة والمنتجة الفرنسية ورئيسة لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية إيمانويل بيرت، المغنية وعارضة الأزياء الفرنسية أليسيا أيليس، والكثير.

