«جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية» افتتحت باب الترشح للدورة الأولى

إضاءات

أعلن مجلـــــس أمنـــــاء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربيــــة عن فتح باب الترشح للحصول على الجائزة في دورتها الأولى 2024م بداية من 15 مايو 2024 ولغاية 15 سبتمبر 2024.



وتعد جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية التي أسست بالتعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، جائزة مستقلة ومحايدة، لا تخضع في معايير منحها إلا للجانب الإبداعي في جماليات اللغة العربية، والحفاظ على الهوية العربية، دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس، وسوف تعرض الأعمال المقدمة لنيل الجائزة على لجنة تحكيم علمية مختصة بعد التأكد من مطابقتها الشروط المعلنة، وقرارات هذه اللجنة نهائية بعد اعتمادها من مجلس أمناء الجائزة.



وتهدف الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية في دورتها الأولى 100 ألف دولار أميركي، بواقع 60 ألف دولار في مجال: التخطيط والسياسات اللغوية فرع المؤسسات، و40 ألف دولار في مجال: الرقمنة في خدمة اللغة العربية فرع الأفراد لتشجيع الأدباء والكُتاب والمفكرين والباحثين والعلماء العرب وتكريمهم، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات اللغة العربية وترسيخ وجودها والترويج لها، كما تهدف لتيسير تناول علوم اللغة العربية وقواعدها ونصوصها وآدابها داخل مجتمعات الوطن العربي وخارجه.



وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على شروط عدة ضمنها أن يلتزم العمل المرشح استعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالًا صحيحًا، وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورًا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية، وألا يكون قد مَرَّ على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 15 مايو 2024، في حين لا تُمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 15 مايو 2024، وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة.



وتستقبل الأمانة العامة جميع ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم 15 مايو الحالي، وحتى 15 سبتمبر 2024، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة بعد هذا التاريخ، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم طلبًا خطيًّا للترشح، وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة، وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح، مع توصيفه وآليات استعماله، مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في جميع المجالات مع التركيز على مجال الجائزة المرشح لها.



ترسل النسخة الورقية من طلبات التقدم والترشيح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية باسم عبدالرحمن خالد البابطين أمين سر الجائزة، على العنوان الآتي:



دولة الكويت – شرق – شارع عبدالله الأحمد – بجوار مسجد الدولة الكبير

هاتف: 22415172 (965 +) - فاكس: 22455039 (965 +)

[email protected]

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة نهاية أكتوبر 2024 م.

