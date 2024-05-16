لجين النشوان لـ «النهار»: هناك أرضية واسعة لتطوير موهبة الكتابة في الكويت

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مع استمرار الخطوات التي تتخذها الجهات الثقافية في البلاد لتطوير النشاطات الثقافية في مجال الكتابة والقراءة، دشنت أكاديمية الادب برابطة الادباء الكويتية فعاليات نادي شغف الادبي للكتابة بهدف تحفيز الجيل الحديث على التوجه للقراءة والكتابة وتنمية المواهب في هذا المجال.



وحاورت النهار على هامش بدء فعاليات النادي رئيسة أكاديمية الادب في رابطة الادباء الكويتية لجين النشوان، والتي أكدت أهمية استمرار الخطوات لدعم الشباب وتنمية ما لديهم من قدرات.



وأكدت النشوان: ركزنا خلال هذه الفعالية على إقامة دورة تعليم الكتابة للشباب التي تكون أعمارهم ابتداء من 21 عاما، وهذه تعتبر فرصة كبيرة لتطوير الإمكانات وتبادل الرؤى والأفكار وهناك تعاون مع مختبر الشباب في الكويت أيضا.



و أردفت: ان فكرة تأسيس نادي القراءة كانت مطروحة باستمرار لكن لم تكن هذه الفكرة منسقة بشكل كامل، وحاولنا من خلال تأسيس نادي شغف أن ننظم الرؤى والأفكار، وأكاديمية الادب برابطة الادباء حاولت تقديم أفكار جديدة وتفوقنا في ذلك من خلال التعاون مع مختبر الشباب الكويتي، والفكرة هدفها احتضان بيئة أدبية مناسبة للكتاب وأن نجمع الناس الذين لديهم هوايات متشابهة، لان الأشخاص الذين سيشتركون في النادي سيتعاونون مع مفكرين لديهم نفس الاهتمامات ونساعد الراغبين في تعليم مهارات الكتابة وأن نمرن عضلة الكتابة عند الكاتب ونحفز الخيال عند الكتاب الشباب ونرى الأمور والتطورات بمنظور آخر ومن زاوية أدبية.



وأضافت النشوان: المشاركون في هذه الدورة لديهم دائما أفكار ورؤى متعددة، ويمكن لهذه الأفكار أن تكون نواة لعمل أدبي قادم، وأكاديمية الادب بدورها تمكنت من استقطاب العديد من المواهب الشابة خلال الآونة الأخيرة المتعطشة لاقامة هذه الفعاليات الجلسات الثقافية، وقد شجعتنا الظروف على استمرار إقامة الدورات التعليمية للتعرف على خلفيات الشباب التعليمية والكتابية.



وبالنسبة لاقامة الدورات في نادي شغف قالت النشوان: حرصنا أن يكون المشاركون في دورات تعليم الكتابة لديهم خلفية أولية في مجال الكتابة وهناك رغبة كبيرة لدى العديد من المواطنين للمشاركة في هذه الدورات، ونتمنى أن نقطف الثمار لاقامة الدورات التدريبية في نادي شغف مثل ما شهدنا نتائج إيجابية في أكاديمية الادب.



وأردفت: من خلال نشاط أكاديمية الادب وإقامة الورش في الكتابة المسرحية، تمكننا من إقامة نشاط مسرحي بمشاركة مجموعة من الممثلين الشباب وهذه النتائج كانت إيجابية وتساعد على تنمية قدرات الشباب وتثلج صدورنا، وفي ورش الكتابة أيضا سيشارك الطلبة في محاضرات مدتها 3 ساعات بهدف تنمية قدراتهم وممارسة الكتابة والتعرف على ضيوف وكتاب وأدباء سيشاركون في هذه الدورات بتطوع.



وأوضحت النشوان: وزارة التربية لها دور كبير في تعزيز وترغيب الطلبة لممارسة الكتابة لكن المسؤولية لا تقع فقط على الوزارة فقط، والجهات الاهلية لها دور بارز أيضا لنشر الوعي الثقافي والادبي في المجتمع وللتعرف على الكتاب الذين لديهم مواهب كبيرة.



وأضافت رئيسة أكاديمية الادب في رابطة الادباء: لقد رأينا حضور منقطع النظير في كل فعالياتنا خلال الشهور الأخيرة وردود أفعال الجمهور كان رائعا على إقامة أنشطة الثقافية، وهذا الاقبال شجعنا بأن نستمر في فعاليات اكاديمية الادب بكل أنواعها وسنواصل إقامة أنشطة رديفة في مجال الكتابة أيضا.



ودعت النشوان الى التسويق باستمرار لترويج دور نوادي القراءة والكتابة في الكويت، وقالت: في السابق كانت الفعاليات تتم عن طريق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو رابطة الادباء، أما الان فنرى العديد من المؤسسات في القطاع الخاص تقوم بدور فعال لاقامة الأنشطة الثقافية، وهناك محاضرات متنوعة في كل محافظات الكويت تقام بمشاركة وجوه أدبية.

