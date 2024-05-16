الجسار بحث مشاركة الكويت في «جرش للثقافة والفنون»

إضاءات

اجتمع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد خالد الجسار، بمكتبه، مع أيمن سماوي المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، بحضور الأمين العام لقطاع الفنون مساعد محمد الزامل، والأمين العام لقطاع الثقافة عايشة المحمود.



وناقش الطرفان، في الاجتماع، التصور العام لمشاركة دولة الكويت في مجالات الثقافة والفنون، في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش، والتي ستقام خلال يوليو المقبل.



يُعد مهرجان جرش للثقافة والفنون من المهرجانات المهمة والعريقة في الوطن العربي، حيث انطلق في عام 1981. وهو يشكل ظاهرة ثقافية وفنية واجتماعية، ويحمل رسائل ثقافية وسياسية عميقة، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.