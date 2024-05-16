بمشاركات عربية وأجنبية.. «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» يطلق فعاليات دورته الثانية

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يشهد المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية مساء اليوم (الخميس) حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة وستكون د.نيفين الكيلاني على رأس الحضور وتفتتح المهرجان رسمياً ومعها الفنانة الهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان والفنانة والمخرجة المسرحية عبير لطفي رئيس المهرجان..



الى جانب أعضاء لجنة العليا ومن بينهم الفنان فتحي عبدالوهاب.. بالإضافة الى حشد كبير من فناني وصناع المسرح المصريين والعرب والأجانب من ضيوف المهرجان.. والتي تحمل دورته هذا العام اسم فنانة المسرح الكبيرة الراحلة عايدة عبدالعزيز وتستمر فعالياتها حتى 22 من مايو الحالي



المهرجان يقام تحت اشراف وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة جارة القمر وهي مؤسسة ثقافية تنموية غير هادفة للربح.. والمركز القومي للمرأة في مصر وعدد من المؤسسات الثقافية والاجتماعية الراعية للمهرجان الذي يهدف الى الاهتمام بصانعات المسرح وتوثيق ابداعاتهن والاحتفاء بهن..



الى جانب انه مهرجان نوعي متخصص في العروض المسرحية التي تعني بقضايا المرأة مصرياً وعربياً وعالمياً واصبح مكتسبا للصفة الدولية وتم اختيار ايزيس كاسم للمهرجان تيمنا بأسطورتها الشهيرة كآلهة للقمر عند قدماء المصريين والتي جمعت أشلاء زوجها ورعت ابنها حورس واعدته لينتصر على ست قاتل ابيه.. وأصبحت ايزيس رمزاً للمرأة القومية المناضلة المدافعة عن حقوقها والثائرة ضد الظلم والجبروت.



ويعرض المهرجان في دورته لهذا العام ما يزيد على 30 عرضاً مسرحياً من مصر والدول العربية والأجنبية ومن بينها: العراق- المغرب- الأردن- لبنان- سورية- فرنسا- اسبانيا- النمسا- اليابان.. الى جانب تونس ضيف الشرف لهذه الدورة ويقيم لها المهرجان برنامجاً خاصاً يشمل عروضاً عدة من المسرح التونسي من ابداع المرأة..



الى جانب أن فنانة المسرح التونسي القديرة رجاء بن عمار في مقدمة المكرمات في هذه الدورة الى جانب المخرجة المصرية كريمة منصور والمخرجة العراقية عواطف نسيم.. وتحتضن مسارح دار الاوبرا عروض المهرجان مع عدد من مسارح البيت الفني للمسرح بمصر ومنها مسرح الطليعة ومسرح السلام.. وأيضاً يستضيف المركز الثقافي الاسباني بالقاهرة بعض عروض وفعاليات هذه الدورة ومن ابرز هذه العروض: اليعسوب اسبانيا- ميموري وبولا من النمسا- شعلة وبلا عنوان تونس- أنا وجهي العراق- سر الاريكة وبرقع لحيا من مصر- كراش المغرب- ديراياما اليابان..



كما يتضمن برنامج هذه الدورة 8 ورش فنية من 5 دول هي : فرنسا- مصر- اسبانيا- النمسا- تونس.. ومن أهمها: ورشة بناء الشخصيات المسرحية وتاضر فيها الفنانة والمخرجة التونسية سيرين قنون- ورشة فن أعداء الممثل من الخطاب الجسدي الى النقدي وتحاضر فيها المخرجة وفاء الطبوبي- فن السينوغرافيا صورة افضل تكلفة اقل والغناء الاحترامي للمثل وتحاضر فيهما: زيليا لاناسيا من اسبانيا..



وأيضا ورشة إدارة الفنون والذكاء الاصطناعي وتحاضر فيها منى شاهين المدير التنفيذي للمهرجان. ومن الفعاليات الموازية أيضا في هذه الدورة ندوات المحور الرئيسي مبدعات تحت القصف عن ابداع النساء في الدول والمناطق المعرضة للحروب.. ويشارك فيها عدد من الباحثات والباحثين بكتابات عن هذه النوعية من الاعمال..



كما يقام معرضان على هامش الفعاليات الأول لمنتجات حرفية للنساء الفلسطينيات ويقام بمركز الهناجر بالأوبرا احتفاءً بالمرأة الفلسطينية وصمودها وجهادها ومعرض للسينوغرافيا لتصميمات من عروض مسرحية.. وكذلك يُعقد مستر كلاس تحاضر فيه المخرجه والخبيرة المسرحية ايريس هايتزينجر.

