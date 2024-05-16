أردوغان: إسرائيل تطمع في الأناضول.. و«حماس» خط دفاعنا الأول

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أنقرة - الوكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا لم يتم إيقاف إسرائيل ستطمح عاجلا أم آجلا بأراضي الأناضول، مؤكد أن حركة حماس هي خط الدفاع الأول للأناضول في غزة.



وأكد أردوغان خلال كلمة له في اجتماع الكتلة النيابة لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أمس لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلاً أو آجلاً بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة.



وأضاف الرئيس التركي قائلا: إن ما يحدث في قطاع غزة لم نره من قبل وحتى هتلر لم يرتكب ما تم فعله في القطاع الفلسطيني. وتابع إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين في غزة فقط. إنها تهاجمنا أيضا.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب حماس التي تقاتل من أجل استقلال أرضها وتدافع عن الأناضول أيضا، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: نتانياهو والمتواطئون في الإبادة الجماعية سيحاسبون وسنضمن تقديمهم للعدالة.



من جانب آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على أنباء التجهيز لمحاولة انقلاب جديدة في البلاد: إن السلطات التركية تعرف جيدا من يعد للمؤامرة.



وأضاف أردوغان في كلمة له، أمس، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: نعرف أولئك الذين يريدون تقسيم الناس. نعرف جيدا من هم الدمى، ومن يقف خلفهم. ومهما بدا الأمر مثيرا للاشمئزاز، فلن نقع في هذا الفخ. ما يناسبنا هو الكرامة والتسامح مهما فعل الآخرون



. وربط أردوغان المتآمرين المزعومين بمنظمة غولن الإرهابية المحظورة في تركيا، مشيرا إلى أن أولئك الذين يريدون سداد ديونهم لمنظمة غولن لا يقفون مكتوفي الأيدي أبدا.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد حملات اعتقال مكثّفة لعناصر من جماعة غولان شملت 3 مديري شرطة بالعاصمة التركية أنقرة، وبعد شهادة في قضية مافيا لشاهد سري طالت اعترافاته مسؤولين سياسيين حاليين وسابقين، وحديث وسائل إعلام مقربة من الحكومة بأنه تم الكشف عن مخطط انقلاب في البلاد.



وقد عقد أردوغان الليلة قبل الماضية، اجتماعا طارئا مع رؤساء المخابرات ووزارة العدل، بعد تحذيرات من محاولة انقلاب محتملة. ووعد وزير الداخلية علي ييرلي كايا بتحديد الهياكل التي تعمل ضد السلطات.

وكانت السلطات التركية، أعلنت الثلاثاء، توقيف 544 شخصاً يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة إكس، إن 544 مشتبهاً أوقفوا في إطار عملية Pince-15

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في حين أن هذه العملية التي نفّذت في 62 من محافظات البلاد الـ81 استهدفت أشخاصاً كانوا يسعون إلى الاندماج في الخدمة العامة على مستويات مختلفة.

يذكر أن تركيا شهدت يوم 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب عسكري فاشلة لمجموعة من ضباط القوات المسلحة، قتل خلالها نحو 60 شخصا وأصيب العشرات.

