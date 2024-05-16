الذكرى الـ 76 للنكبة.. نسخة «الإبادة القاتمة» في غزة

عربيات ودوليات

في الذكرى الـ76 لنكبة 1948، عادت مشاهد نزوح الفلسطينيين من مدن قطاع غزة، والتي كان آخرها النزوح من مدينة رفح جنوباً، وهم يحملون ما استطاعوا من أمتعتهم جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 7 أشهر، ذكريات النكبة.



وظلت تفاصيل النكبة عالقة في أذهان الآباء والأجداد من الفلسطينيين وعصية على النسيان وتوارثتها الأجيال، لكن المشاهد اليوم أقسى وأفظع، فإسرائيل تشن اليوم حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

ومع استمرار الحرب واشتداد حدة القصف والمعارك على الأرض، اضطر الفلسطينيون في قطاع غزة إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة، لكنها لم تنج أيضاً من صواريخه.



ومنذ بداية الحرب نزح نحو مليونين من سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم نحو 2.4 مليون نسمة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في مختلف المدن والمناطق، هرباً من الصواريخ والنيران الإسرائيلية.

وتشبه مشاهد نزوح الفلسطينيين سيراً على الأقدام وهم يحملون أمتعتهم وأبناؤهم الصغار، مشاهد التهجير في نكبة عام 1948، بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى.



ولجأ النازحون الفلسطينيون إلى استخدام عربات الكارو التي تجرها الحيوانات في عمليات نقل الأمتعة والأغطية والأطعمة من أماكن سكناهم إلى مناطق النزوح الجديدة في ظل ندرة المواصلات جراء عدم توفر الوقود بشكل كاف في القطاع.



واضطر الكثير من النازحين إلى نصب خيامٍ من مواد ومعدات بسيطة من الخشب وأكياس النايلون على الأرصفة وعلى جانبي الطريق وفي الأزقة. وتركز تواجد النازحين في مناطق تعاني من ضعف البنية التحتية، ناهيك عن ضغط العدد الهائل من القادمين، وسط شح في الأدوية والمواد الأساسية وحتى مياه الشرب.

وسجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، آلاف الإصابات بالالتهابات الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي، محذرة من تفشي الأمراض المعدية وسط النازحين.



وقالت الفلسطينية نائلة البارودي، النازحة من مدينة غزة هجرتنا إسرائيل من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع في رفح في بداية الحرب وها نحن اليوم نهجر مرة أخرى إلى مدينة دير البلح وسط القطاع واليوم نعيش حياة بدائية في خيمة صغيرة على شاطئ البحر.



وتضيف البارودي تكررت مشاهد النكبة والتهجير القسري الآن بعد 76 عاماً، أين نذهب؟! إما أن نعود إلى غزة أو نعود إلى غزة لا خيار ثانٍ أمامنا لن نقبل بالتهجير من فلسطين ولا بأي شكل.ومنذ النكبة ظلت مفاتيح البيوت القديمة التي يحتفظ بها الفلسطينيون رمزاً للأمل في العودة، إلا أن المهجرين الجدد في هذه الحرب ربما لم يسعف الوقت بعضهم لحمل مفاتيح منازلهم التي تحول كثير منها إلى أطلال.



والنكبة مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو عام 1948. وبلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 10 أضعاف عدد الفلسطينيين منذ أحداث نكبة 1948، وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني.



ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا الجيش الإسرائيلي، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت في السادس من مايو الحالي، شرقي المدينة.

