«مقبرة التجويع»... إسرائيل تحسب سعرات غزة

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لندن - الوكالات: يعيش مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ في حالة كارثية بسبب حرب التجويع التي تشنها اسرائيل على اكثر من مليوني إنسان في غزة وسط الحرب والمجازر والنزوح.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر عام 2023 انهارت أوضاع القطاع مع كثافة القصف الذي استهدف أشكال الحياة كافّة، وتحوّلت غزة معه إلى ساحة مفتوحة للحرب.



لكنّ من نجوا من القصف والمجازر، يمارس الاحتلال بحقّهم حرباً من نوع آخر، لا تقلّ فتكاً، هي حرب التجويع التي أجبرت السكّان على أكل حشائش الأرض والأعلاف للبقاء على قيد الحياة. ولم يكن تجويع غزة وليد هذه الحرب، بل هو مخطّط يعود إلى أكثر من 17 عاماً، حيث فُرِض على سكان القطاع حصار هو الأطول في التاريخ المعاصر.



وفي هذا السياق، يوضَع تصريح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الشهير الذي أعلن فيه تصعيد حرب التجويع ضدّ سكان القطاع إلى الذروة بقوله فرضنا حصاراً شاملاً على قطاع غزة. لا كهرباء.. لا وقود.. لا ماء.. لا طعام.. كل شيء مغلق. ولم يكتفِ غالانت بذلك، بل أضاف نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف بناء على ذلك.



ويحمل تجويع غزة اسم خطة الخطوط الحمراء التي سربتها منتصف عام 2009 صحيفة هآرتس مشيرة إلى أن وزارة الأمن تعمل على خطة تقوم بحساب كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها سكان القطاع إلا أنّ منظمة حقوقية إسرائيلية، تدعى جيشاه - مسلك، خاضت بعد ذلك معركة قضائية استمرّت ثلاث سنوات ونصف مع وزارة الأمن لنشر الوثيقة وبعد إنكار وجود الخطة من الأصل اعترفت الحكومة في النهاية بوجودها لكنها قالت إن نشرها سيلحق الضرر بأمن إسرائيل.



وتكشف الخطة تفاصيل العمل الذي قامت به هيئة من وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية لاحتساب استهلاك الغذاء العادي لسكان قطاع غزة وتحديداً حساب السعرات الحرارية اللازمة لبقاء الفرد على قيد الحياة.

فقد قدّرت الخطة عدد السعرات الحرارية اللازمة يومياً للفرد في القطاع بـ2279 سعراً.

وحتى قبل عرض الخطة ظهرت استراتيجيتها في تصريحات مسؤولين إسرائيليين تكشف خفايا ما يدبّرونه للقطاع مثل تصريح مهندس خطة الانسحاب من القطاع دوف وايسغلاس أن الغزيين سيظلّون ملتزمين بحمية غذائية دون دفعهم للموت جوعاً.



الى ذلك قال تحقيق لصحيفة إندبندنت البريطانية إن الرئيس الأميركي جو بايدن متواطئ في المجاعة المدمرة التي يشهدها قطاع غزة. وكشف التحقيق عما اعتبرها أخطاء وفرصا ضائعة وخيارات سياسية لإدارة بايدن سمحت بحدوث مجاعة في شمال غزة.

وجاءت هذه الخلاصة استنادا إلى وثائق مسربة وشهادات مسؤولين حاليين وسابقين وشهود عيان وهو ما يرسم صورة قاتمة للكارثة التي كان من الممكن منعها بشكل كامل، حسب التحقيق.



وقال تحقيق الصحيفة إن نحو 19 مذكرة داخلية بالوكالة الأميركية للتنمية انتقدت الدعم الأميركي للحرب على غزة، ونقل عن مذكرة داخلية صيغت هذا الشهر دعوة وجهت إلى إدارة بايدن لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يتسبب في المجاعة بغزة.



كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين بعضهم سابقون أن واشنطن وفرت غطاء لإسرائيل لإحداث مجاعة في غزة، بجعلها إدخال المساعدات مستحيلا، وأن إدارة بايدن رفضت أو تجاهلت مناشدات بالضغط على إسرائيل لإدخال مساعدات كافية إلى القطاع.

