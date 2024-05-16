قمة المنامة اليوم ... وفلسطين تتصدر أولويات القادة

عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: تعقد في المنامة اليوم أعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبمشاركة القادة العرب أو من يمثلهم إضافة إلى الامين العام للجامعة العربية.



وبدأ امس وصول عدد من الزعماء ورؤساء الوفود المشاركة على أن يتم استكمال وصول القادة صباح اليوم قبيل انطلاق القمة. ويمثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في اعمال القمة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء الذي سيتوجه إلى مملكة البحرين اليوم لترؤس وفد الكويت.



من جهته، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن جميع المؤشرات إيجابية لنجاح قمة البحرين، مشيرا الى جاهزية جدول أعمال مجلس القمة.



وقال في تصريحات صحافية أدلى بها خلال زيارته للمركز الإعلامي الخاص بقمة البحرين هناك مجموعة كبيرة من البنود وبعضها يتسم بطبيعة سياسية خاصة البنود المتعلقة بغزة والعدوان الاسرائيلي وكل بنود العمل المرتبطة بالقضية الفلسطينية. إضافة الى مواضيع تخص الازمات في بعض الدول العربية.



وأوضح بأن مشروع جدول الأعمال جاهز، لطرحه على القادة واعتماده الخميس، كما أن هناك إعلاناً سيصدر عن القمة إعلان البحرين وهو يتناول كل الموضوعات التي ستطرح على القمة ونتطلع لاعتمادها في قمة البحرين وهناك توافق بين الوزراء حول ذلك.



وقال زكي، إن طموحات الشارع العربي في القمة العربية الحالية لا حدود ولا سقف لها، ولا يمكن الزعم بأن تلبيتها أمر سهل. وأضاف أن من واقع التجربة ومتابعة الأحداث، الوضع في قمة البحرين والقرارات التي ستصدر من المقرر أن تخرج بموقف عربي محترم وشامل، وداعم بالكامل للحقوق الفلسطينية سياسيا وقانونياً ودبلوماسياً، وفي كل مناحي الحقوق الفلسطينية.



وستناقش القمة العديد من القضايا السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية التي يتضمنها مشروع جدول الاعمال الذي أعده وزراء الخارجية العرب في صورته النهائية على ضوء نتائج سلسلة من الاجتماعات التحضيرية وكذلك اعتماد مشاريع قرارات البنود المدرجة على مشروع جدول الاعمال ومشروع الاعلان الختامي اعلان البحرين الذي سيصدر عن القادة العرب.



ويتضمن مشروع جدول الاعمال 23 بندا تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية والامنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والاقليمية منها تقرير رئاسة القمة الـ33 عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.



كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي ويتضمن هذا البند موضوعات عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.



ويشمل المشروع كذلك دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ومتابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا والتنمية في الاراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

