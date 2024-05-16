خطة عربية لما بعد الحرب «مشروطة» بمسار لإقامة دولة فلسطينية

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دبي - أ. ف. ب: على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، تسعى دول عربية لتحديد سبل دعم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، طارحةً شرطاً أساسياً لانخراطها يتمثل بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.



ولاتزال العقبات أمام تحقيق ذلك كبيرة، أهمها كسب دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن واضافة الى معارضة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو لحل الدولتين. إلا أن اللجنة الخماسية العربية التي تضم السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر، أوضحت أن دعمها المالي والسياسي الذي يُعد أساسياً لمستقبل القطاع المدمر، لن يأتي إلا مقابل ثمن.



وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد الشهر الماضي في الرياض لقد نسقنا هذا الأمر بشكل وثيق مع الفلسطينيين. يجب أن يكون هناك مسار حقيقي نحو دولة فلسطينية. وأضاف بدون مسار سياسي فعلي... سيكون من الصعب للغاية على الدول العربية مناقشة الطريقة التي سنحكم بها.



وقال دبلوماسي عربي في الخليج مطلع على اجتماعات وزراء خارجية المجموعة العربية إن النقاش ينصب أولاً على سبل الضغط من أجل وقف اطلاق النار وتسهيل دخول مزيد من المساعدات لكن سياسياً يتمحور حول الضغط على الولايات المتحدة من أجل أمرين: إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها في الأمم المتحدة.



وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية شرط عدم الكشف عن اسمه لأنه ليس مخولاً التصريح لوسائل إعلام أن ما يعيق هذه الجهود المكثفة حالياً هو استمرار الحرب وموقف نتانياهو المتعنت من (إقامة) دولة فلسطينية.

وبحسب الوكالة فإن من ركائز الخطة إصلاح السلطة الفلسطينية لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد الإدارة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة حيث تتولى حماس الحكم منذ عام 2007.



وفي مارس الماضي، صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيلة حكومية جديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى الذي يريدها أن تلعب دوراً في المرحلة التالية لانتهاء الحرب في غزة. ويشير الخبير في جامعة برينستون الأميركية برنارد هيكل إلى أن العرب بالتأكيد لا يريدون أن يكونوا مجرد حساباً مصرفياً. هم ليسوا مستعدين لتنظيف الفوضى التي أحدثتها إسرائيل وإنفاق أموالهم على ذلك.

