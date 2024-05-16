«الأوروبي» ينتقد الدبلوماسية الأميركية «المُرهقة» في الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط ظهرت عليها مؤشرات الإرهاق، وذلك بعد دخول حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة شهرها الثامن.



وخلال كلمة له في جامعة ستانفورد أثناء زيارته كاليفورنيا، قال بوريل إنه يرى إرهاقا لدى الجانب الأميركي على صعيد مواصلة البحث عن حل، للأزمة الواقعة في الشرق الأوسط، والحرب القائمة في قطاع غزة.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن عددا من الدول الأوروبية بينها إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ومالطا أعلنت عن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



ومن ناحية أخرى أبدى بوريل غضبه من هجمات المستوطنين المتكررة على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ونشر بوريل تغريدة في حسابه الشخصي على منصة إكس قائلا: أشعر بالغضب من الهجمات المتكررة بلا رادع والتي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون على قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة بما في ذلك من الأردن.



وأضاف: مئات الآلاف من المدنيين يتضورون جوعا ويعانون بدرجات لا يمكن تصورها، ويجب وقف هذه العمليات ومحاسبة المسؤولين عنها.

