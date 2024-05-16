برشلونة يستهدف دياز

دوليه

يحلم برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول، الكولومبي لويس دياز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل دعم صفوفه للموسم الجديد. وبدأ برشلونة التخطيط لموسم الانتقالات الصيفية سريعا، بعد خروج الفريق خالي الوفاض من الموسم الحالي.



وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن دياز، جناح أيسر ليفربول، اللاعب الأكثر رغبة في برشلونة، رغم القيود المالية التي يواجهها النادي الكتالوني.

ورغم أن قائمة برشلونة لتعزيز مركز الجناح الأيسر، تضم العديد من اللاعبين مثل نيكو ويليامز وداني أولمو، إلا أن دياز يعتبر الأهم بين هؤلاء ويمثل الطموح الأكبر للمدرب تشافي ومساعديه.

