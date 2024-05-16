سيتي يلامس لقب الدوري

دوليه

قاد النرويجي إرلينغ هالاند بثنائية ذهبية مانشستر سيتي حامل اللقب الى احكام قبضته على صدارة ترتيب الدوري الانكليزي قبل مرحلة واحدة ومفصلية لنهاية الموسم، على حساب أرسنال، بعد فوزه على توتنهام 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 أول من امس.



وفي احدى اهم مباريات الموسم من دون منازع، نجح سيتي في إنتزاع الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال، وبات مصير اللقب بين أيدي فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا نهاية هذا الاسبوع.



ولم يسبق لاي فريق في تاريخ البرميرليغ ان احرز اللقب لاربعة مواسم متتالية وهو انجاز قد يحققه سيتي مع نهاية الموسم. وبسقوط توتنهام، ضمن ايضا استون فيلا تأهله الى دوري أبطال اوروبا عن المركز الرابع برفقة سيتي، أرسنال وليفربول.



ودخل سيتي الى المباراة مدركا أن الفوز بهذه المباراة سيكون مفتاح إحراز اللقب للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم بعدما كان متأخرًا عن ارسنال المتصدر السابق بفارق نقطة واحدة، لاسيما أنه يختتم الموسم الأحد على أرضه في مواجهة الفريق اللندني الآخر وست هام وبات فوزه كافيا لتحقيق الفوز بمعزل عن نتيجة المباراة الاخرى لارسنال امام ايفرتون.



لكن مع الاخذ في عين الاعتبار انّ توتنهام هو الخصم الأسوأ لسيتي تحت قيادة غوارديولا، إذ خسر اكبر عدد من مباريات الدوري الممتاز امامه مقارنة بأي فريق آخر (ست هزائم)، جاء الشوط الاول ليؤكد صعوبة المباراة على سيتي الباحث عن لقبه العاشر في تاريخه، اذ بدا توتنهام الذي يتمسّك بأمل طفيف للتأهل الى دوري أبطال أوروبا حيث دخل اللقاء متخلفا بأربع نقاط عن استون فيلا رابع الترتيب، مع مباراة اقل، في تركيز تام.



وانهى رجال المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو الشوط الاول بتفوق ملحوظ في الاستحواذ، وهو أمر ليس بمعهود في معظم مباريات السيتي. واستهل اصحاب الارض اللقاء بفرصة مبكرة عبر الاوروغوياني رودريغو بيتانكور الذي هيأ الكرة لنفسه قبل ان يسدد بيسراه لكنّ الحارس البرازيلي إيدرسون كان في المرصاد للتصدي للكرة (6).



وجاء ردّ الضيوف سريعا بفرصة للبلجيكي كيفن دي بروين الا انّ محاولته ارتدت من قدم المدافع الهولندي ميكي فان دي فين قبل ان يعلن الحكم وجود تسلل (8).

وتابع سيتي ضغطه بعد تمريرة من فيل فودن الى كايل ووكر الذي تقدم مستغلا المساحات نحو المنطقة قبل ان يمرر الى الخلف لفودن لكنّ كرته ابعدها الدنماركي بيار-إميل هويبرغ قبل ان تشكل الخطورة اللازمة (16).



ونجح سيتي في تنفس الصعداء بتسجيله هدفا مبكرا في الشوط الثاني اثر لعبة مشتركة، فأوصل البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة الى دي بروين قبل ان يعكسها الاخير متقنة الى هالاند الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (51).

وحاول توتنهام الرد سريعا وسط وتيرة عالية للمباراة، لكنّ كرة المدافع الارجنتيني كريستيان روميرو مرّت فوق المرمى قبل ان يصطدم بقوة بالحارس البرازيلي (62).



ورغم تلقيه العلاج واكماله اللقاء لبعض الوقت، عاد ايدرسون ليستبدل بعد 5 دقائق بالحارس البديل الالماني ستيفان أورتيغا.

وتجددت محاولات النادي اللندني بفرصة للسويدي ديان كولوسيفسكي لكن محاولات توتنهام ظلّت تفتقد للمسة الاخيرة (72).



وتألق اورتيغا في التصدي لانفراد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون قبل نهاية المباراة بدقيقتين منقذا فريقه من هدف أكيد. ونال البديل جيريمي دوكو ركلة جزاء اثر تعرّضه للعرقلة داخل المنطقة من الاسباني بيدرو بورو، فانبرى هالاند الى الركلة بنجاح حاسما فوز سيتي بأغلى انتصاراته هذا الموسم (90+1). ورفع هالاند رصيده في صدارة الهدافين الى 27 هدفا في 30 مباراة.

