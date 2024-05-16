بوستيكوغلو: أسس توتنهام هشة

دوليه

أكد أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام، أن الـ48 ساعة الماضية أظهرت أن أسس الفريق هشة بعد الخسارة 0-2 في عقر داره، أمام مانشستر سيتي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن بوستيكوغلو أعرب بشكل متكرر عن دهشته يوم الإثنين الماضي، من احتمالية أن يكون مشجعي الفريق سعداء للخسارة أمام مانشستر سيتي بسبب تأثير نتيجة هذه المباراة على لقب الدوري.

ولو كان توتنهام حقق نتيجة إيجابية أمام سيتي كان سيحصل أرسنال على أفضلية في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل. وقال بوستيكوغلو: «أعتقد أن الـ48 ساعة الماضية كشفت لي أن الأسس هشة إلى حد ما».

وأضاف: «هذا فقط ما أعتقده. أعتقد أن الـ48 ساعة كشفت القليل لي. هذا مقبول. هذا يعني فقط أنني بحاجة لاستخدام استراتيجية جديدة بشأن بعض الأمور». وبعد الضغط عليه لتوضيح ما يقصده، رد بوستيكوغلو: «خارجيا وداخليا، في كل مكان. كانت تجربة مثيرة للاهتمام».

وأضاف: «هذا مجرد تحليلي يا صديقي. لن أقول لك، لأنه يخصني. أنا الشخص الذي يتعين عليه القيام بهذا الأمر».

وأردف: «يمكنك القيام بتقييمك الخاص عما حدث. أنا أفهم ذلك. على الأرجح قرأت الوضع بشكل خاطئ فيما يتعلق بما أعتبره مهما في محاولاتنا لكي نصبح فريقا فائزا، ولكن هذا مقبول، لهذا السبب أنا هنا».

وأكد: «لا، هذا الامر ليس له علاقة بخططنا الصيفية. الخطط الصيفية كما هي». وعند سؤاله عن هتافات مشجعي توتنهام «هل تشاهد أرسنال؟»، أكد بوستيكوغلو: «لست مهتما يا صديقي. أنا فقط لا أهتم».