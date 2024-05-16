ريال مدريد اكتسح ألافيس بـ«خماسية»

دوليه

أكرم ريال مدريد بطل الدوري الاسباني وفادة ألافيس بخماسية نظيفة بينها ثنائية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور أول من أمس في المرحلة السادسة والثلاثين. والفوز هو التاسع تواليا ل»لوس بلانكوس» علما بأنه حسم لقب «الليغا» في الرابع من مايو الحالي (المرحلة 34)، قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الالماني (فاز 4-3 باجمالي المباراتين) لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأوّل من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 93 نقطة متقدما بفارق 17 نقطة عن برشلونة الذي يلعب ضد الميريا في هذه الجولة. ومنح مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي الفرصة للاعبين اثنين عادا من الاصابة أخيراً وهما الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي ايدر ميليتاو بعد اصابتهما في مطلع الموسم في الرباط الصليبي.

وتألق كورتوا بالتحديد بالتصدي لأكثر من كرة خطرة طوال الدقائق التسعين.

وافتتح هداف ريال مدريد الانكليزي جود بيلينغهام التسجيل بعد مرور 10 دقائق رافعا رصيده الى 19 هدفا هذا الموسم في الدوري المحلي متخلفا بفارق هدف واحد عن مهاجم جيرونا الاوكراني ارتيم دوفبيك. واضاف فينيسيوس جونيور الثاني بتمريرة من الفرنسي ادوار كامافينغا ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (27) قبل ان يعزز الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي تقدم فريقه بالثالث اثر تمريرة من بيليغهام ليسدد الكرة في سقف الشبكة (45+1).

واضاف ريال هدفين في الشوط الثاني عبر فينيسيوس (70) بتمريرة من بيلينغهام ايضا، قبل ان يختتم الجناح التركي الشاب اردا غولر (19 عاما) مهرجان الاهداف (81)، مسجلا رابع اهدافه في 11 مباراة خاضها علما بانه غاب لاشهر عدة بداعي الاصابة.

وفشل جيرونا، مفاجأة الموسم في الصعود الى المركز الثاني مؤقتا على حساب برشلونة، بسقوطه على ارضه امام فياريال 0-1. وبقي جيرونا ثالثا برصيد 75 نقطة لكنه كان ضمن التأهل الى دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه في وقت سابق. وسجل البوركينابي برتران تراوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59. وفي مباراة اخرى، تعادل أوساسونا مع مايوركا 1-1.

